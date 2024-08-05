Filenin Sultanları çeyrek final maçına çıkıyor! Maç günü ve saati belli oldu

05 Ağustos 2024 12:26 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:19

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları grup aşamasının ilk maçında Hollanda'yı 3-2, ikinci maçında ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmişti.

Grup aşamasının son maçında ise İtalya'ya 3-0 yenilerek gruptan 5 puan ile ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Vatandaşlar tarafından Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde kimle eşleştiği ve ne zaman oynayacağı merak ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE KİMLE EŞLEŞTİ?

2024 Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları çeyrek finalde Çin ile eşleşti.

Çin son maçında Sırbistan'ı 3-1 yenerek kendi grubundan birinci olarak çeyrek finale çıktı.

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda Çin ile 6 Ağustos Salı günü Türkiye saati ile 10.00'da karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin'i yenerse 2024 Paris Olimpiyatları yarı final karşılaşmasına 8 Ağustos tarihinde saat 17.00 veya 21.00'da çıkacak.