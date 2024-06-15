Filenin Sultanları Çin’e 2-3 kaybederek dünya sıralamasında ikinci sıraya geriledi

15 Haziran 2024 17:47 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 17:49

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü haftasında Çin’e 3-2 kaybetti.

Saat 15.30'da başlayan karşılaşmada Sultanlar, 2-0 öne geçtiği maçta Çin'in geri dönüşüne engel olamadı ve maçı Tie break setinde 13-15 kaybetti.

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Bu yenilginin ardından Filenin Sultanları dünya sıralamasında ikinci sıraya gerilerken, Brezilya birinci sıraya yükseldi.

Sultanlar, finallere kalmayı garantilemiş olsalar da bu mağlubiyet, takımın moralini etkiledi.

Karşılaşmanın ilk iki setini kazanan Sultanlar, üçüncü ve dördüncü setlerde Çin’in etkili oyununa karşılık veremedi.

Son set olan Tie break seti ise kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu, ancak Çin 13-15 üstünlükle maçı kazandı.

Sultanların bu kritik maçta yaşadığı yenilginin ardından finallerde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.