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Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde elendi

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
21 Haziran 2024 20:23 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 20:27
Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde elendi

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya yenilerek turnuvaya veda etti. Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Filenin Sultanları, Milletler Ligi Kadınlar Çeyrek Finali’nde Polonya’ya mağlup olarak turnuvadan elendi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oynanan maçta Türkiye, Polonya ile karşı karşıya geldi.

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Filenin Sultanları, Polonya’ya 20-25, 25-22, 25-20, 19-25 ve 15-11’lik setlerin sonucunda 3-2 yenildi.

Bu sonuçla, Türkiye, Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etmiş oldu. 

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde elendi - 1. Resim

POLONYA HANGİ ÜLKE İLE KARŞILAŞACAK?

Filenin Sultanları’nı eleyen Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselmişti.
 
Polonya ve İtalya'nın yarı final maçı heyecanla bekleniyor.
 

 

Kaynak: TGRT Haber
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