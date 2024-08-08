Filenin Sultanları, İtalya'yı mağlup ederse finalde ABD - Brezilya maçının galibi ile yarışacak

08 Ağustos 2024 14:04 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:11

8 Ağustos bugün Olimpiyat Oyunları voleybol maç takvimi: Filenin Sultanları ile İtalya karşılaşacak

8 Ağustos bugün Olimpiyat Oyunları voleybol maç takvimi: Filenin Sultanları ile İtalya karşılaşacak

Açık alanda dev ekranda Filenin Sultanlarının olimpiyat maçını izleyin! İstanbul ve Ankara'daki ücretsiz park, bahçe ve AVM'lerin listesi

Açık alanda dev ekranda Filenin Sultanlarının olimpiyat maçını izleyin! İstanbul ve Ankara'daki ücretsiz park, bahçe ve AVM'lerin listesi

Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalar sürerken sporcular madalya için yarışıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin'i mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı final karşılaşması bugün oynanırken rakibini yenmesi halinde organizasyonda finale yükselecek.

ABD - BREZİLYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Bu akşam oynanacak olan yarı final karşılaşmasında İtalya'ya karşı galibiyet almamız halinde rakibimizin belli olacağı ABD - Brezilya maçı 8 Ağustos günü 17.00'da başlayacak.

Heyecanlı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FİLENİN SULTANLARI FİNALE ÇIKTI MI?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 8 Ağustos günü İtalya ile yarı final karşılaşmasına çıkmasının ardından finale çıkıp çıkmayacağı belli olacak.

Bugün oynanacak olan İtalya maçını yenmemiz halinde finale çıkarken rakibimiz ABD veya Brezilya olacak. İtalya'ya karşı yenilmemiz halinde ise olimpiyatlara veda edeceğiz.

Karşılaşma 21.00'da başlarken TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.