Filenin Sultanları Türkiye - Almanya Milletler Ligi maçı 29 Mayıs Çarşamba 22.30’da başlayacak

24 May 2024 18:06 - Güncelleme : 24 May 2024 18:10

Filenin Sultanları, Almanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İlk hafta Hollanda ve Fransa'yı yenen, Japonya ve İtalya'ya yenilen Filenin Sultanları, ikinci haftada hata yapmak istemiyor.

Üç hafta sonunda puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar, Haziran ayında Tayland'da yapılacak finallere katılma hakkı kazanacak.

Bir sonraki maç, Türkiye - Almanya maçı 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak.

Türkiye, ikinci hafta Almanya ile karşılaştıktan sonra; Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak.

Şu an puan sıralamasında Türkiye ile Polonya ve Brezilya eşit.

Çin, Kanada ve Japonya ise 9'ar puanla yer alıyor.