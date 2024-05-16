Filenin Sultanları Hollanda'yı devirdi!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 22:03 - Güncelleme : 16 May 2024 22:04
Milletler Ligi ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, serinin ikinci maçında Hollanda'yı devirdi. Müsabakayı Ay-Yıldızlılar setlerde 3-1'lik skorla kazanırken ilk galibiyetini ikinci maçında aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 2.maçında Hollanda'yla karşılaştı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Filenin Sultanları setlerde 3-1'lik üstünlük sağlayarak kazandı.
Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024'teki ilk ciddi karşılaşmasında Japonya'yla ile karşılaşmış ve maçtan 3-2 mağlup ayrılarak maçın sonunu getirememişti.
Set sonuçları:
1. Set Sonucu: Türkiye 25-14 Hollanda
2. Set Sonucu: Türkiye 23-25 Hollanda
3. Set Sonucu: Türkiye 25-23 Hollanda
4. Set Sonucu: Türkiye 25-18 Hollanda
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN DİĞER MAÇLARI
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye
Kaynak: TGRT Haber