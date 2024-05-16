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Filenin Sultanları Hollanda'yı devirdi! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 22:03 - Güncelleme : 16 May 2024 22:04
Filenin Sultanları Hollanda&#039;yı devirdi! 

Milletler Ligi ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, serinin ikinci maçında Hollanda'yı devirdi. Müsabakayı Ay-Yıldızlılar setlerde 3-1'lik skorla kazanırken ilk galibiyetini ikinci maçında aldı. 

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 2.maçında Hollanda'yla karşılaştı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Filenin Sultanları setlerde 3-1'lik üstünlük sağlayarak kazandı.

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024'teki ilk ciddi karşılaşmasında Japonya'yla ile karşılaşmış ve maçtan 3-2 mağlup ayrılarak maçın sonunu getirememişti. 

Filenin Sultanları Hollanda'yı devirdi!  - 1. Resim

Set sonuçları: 

1. Set Sonucu: Türkiye 25-14 Hollanda

2. Set Sonucu: Türkiye 23-25 Hollanda

3. Set Sonucu: Türkiye 25-23 Hollanda

4. Set Sonucu: Türkiye 25-18 Hollanda

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN DİĞER MAÇLARI 

18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

Kaynak: TGRT Haber
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