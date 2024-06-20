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Filenin Sultanları Türkiye - Polonya maçı 21 Haziran saat 16.30'da başlayacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 22:24 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 22:30
Filenin Sultanları Türkiye - Polonya maçı 21 Haziran saat 16.30&#039;da başlayacak

Filenin Sultanları, 21 Haziran'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 16.30'da başlayacak. İşte detaylar...

Filenin Sultanları, 21 Haziran'da Polonya ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği maç, saat 16.30'da başlayacak.

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI SAATİ VE YAYIN DETAYLARI

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21 Haziran'da Polonya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları Türkiye - Polonya maçı 21 Haziran saat 16.30'da başlayacak - 1. Resim

Maç saat 16.30'da başlayacak ve voleybolseverler için heyecan dolu anlar yaşatacak.

Karşılaşma, büyük bir ilgiyle takip edilecek ve ekran başındaki izleyiciler de bu heyecanı paylaşacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN HAZIRLIKLARI

Filenin Sultanları, Polonya karşısında galibiyet hedefliyor.

Antrenmanlarını yoğun bir tempoda sürdüren milli takım, sahada en iyi performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Voleybolseverler, bu kritik maçı kaçırmamalı.

Kaynak: TGRT Haber
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