Filiz Akın hastalığı ne? İstanbul'a getirilen ünlü sanatçının sağlık durumu gündem oldu

14 Ocak 2025 15:02 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:35

Türk sinemasının usta sanatçılarından Filiz Akın uzun zamandır sağlık problemleri ile mücadele ediyordu. Usta sanatçının Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildiği açıklandı. Vatandaşlar tarafından Filiz Akın'ın hastalığının ne olduğu ve sağlık durumu merak edildi. Filiz Akın zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi görüyordu.

Gurbet Kuşları, Kader ve Acı Hayat gibi filmlerde rol alan Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın tedavisi için uçakla İstanbul'a getirildi.

Uzun süredir hastalıkla mücadele eden usta sanatçının sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

FİLİZ AKIN HASTALIĞI NE?

Filiz Akın'ın ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle boğazından parça alınmıştı.

Tedavisi sonrasında kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olan usta sanatçı 1 Eylül 2024 tarihinden bu yana ise zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Filiz Akın acil ihtiyaç üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulansla İstanbul'a getirildi.

Usta sanatçının tedavisine burada devam etme kararı alındı.

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın 2 Ocak 1943 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

"Yeşilcam'ın dört yapraklı yoncası" olarak adlandırılan oyuncuların arasında yer alan usta sanatçı orta öğretimini tamamladıktan sonra Ankara acenteliğinde çalışmaya başladı.

İlk olarak Akasyalar Açarken adlı filmde rol alan Filiz Akın 13 yıl boyunca oyunculuk yaptı.

Bu süre zarfında birçok filmde rol alan usta isim ünlü yönetmen Türker İnanoğlu ile evlendi.

1965 yılında kendisi gibi günümüzde oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu doğdu.

Daha sonra Türker İnanoğlu ile boşanan Filiz Akın, "Babaların Babası" adlı film ile sinemaya veda etti. 14 yıl aranın ardından 1989 yılında tekrardan kamera karşısına geçti.

Birçok ödülü bulunan usta sanatçının rol aldığı bazı filmler ise şöyle: