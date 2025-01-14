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Filiz Akın sevenlerini korkuttu! Cumhurbaşkanlığı devreye girdi, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ocak 2025 13:38 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:39
Filiz Akın sevenlerini korkuttu! Cumhurbaşkanlığı devreye girdi, ambulans uçakla İstanbul&#039;a sevk edildi

Bir süredir sağlık problemi yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın son sağlık durumu kötüye gidince devreye Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığının yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden usta oyuncusu Filiz Akın’ın son sağlık durumunda yeni gelişme. Sanatçı, dün gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan Filiz Akın, 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedaviye başlamıştı. Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.

Filiz Akın sevenlerini korkuttu! Cumhurbaşkanlığı devreye girdi, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - 1. Resim

Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, tedavisi sonrası kulağında çıkan tümör nedeniyle bir dizi ameliyat olmuştu. 

Filiz Akın sevenlerini korkuttu! Cumhurbaşkanlığı devreye girdi, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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