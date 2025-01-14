Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz'a mahkemeden ret! Avukatlarının talepleri reddedildi

14 Ocak 2025 09:53 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:56

Yasa dışı bahse özendirdikleri iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz'ın tutukluluklarına itiraz edildi. Mahkeme itirazları reddederek tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmetti.

Yasa dışı bahse özendirme faaliyetlerin önüne geçilmesi için yürütülen soruşturmada son olarak Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz tutuklanmıştı. Cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz’ın avukatları nöbetçi asliye ceza mahkemesine dilekçe sunarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etmişlerdi. Mahkeme kararını verdi.

KERİMCAN DURMAZ İLE ATAKAN YILMAZ'A MAHKEMEDEN RET

Avukatların itirazını değerlendiren mahkeme, yapılan itirazları reddederek Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz'ın tutukluk hallerinin devamına karar verdi.

KERİMCAN DURMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki ifadesinde, "Bu mekân Malta'da yer alan eğlence mekânıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekâna gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led ekranda Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led ekranda bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim." diyerek iddiaları reddetmişti.