Elçin Sangu ile Birsen Altuntaş birbirine girdi! ''Sürprizim var'' dedi, belge paylaştı

13 Ocak 2025 15:40 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:45

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olaylarının ardından bazı oyuncular gazeteci Birsen Altuntaş ile tartıştı. Onur Tuna, Farah Zeynep Abdullah'ın ardından Elçin Sangu da Birsen Altuntaş ile sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı. "Yarın sana küçük bir sürprizim var beklemede kal" diyen Elçin Sangu, bugün ise belge yayınladı.

Elçin Sangu​ daha önce menajeriyle mahkemelik olmuş ve Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise davayı kaybetmişti. Elçin Sangu, tartışma yaşadığı Birsen Altuntaş'a "Yarın sana küçük bir sürprizim var beklemede kal" mesajını paylaşmasının ardından bugün davanın belgelerini paylaşarak sürecin devam ettiğini belirtti.

ELÇİN SANGU PAYLAŞTI, SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Menajer​ Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Elçin Sangu ile gazeteci Birsen Altuntaş arasında tartışma sosyal medyada gündem oldu. Birsen Altuntaş, sektöre yeni girdiğinde Elçin Sangu'nun o dönemki menajeri Başay Okay'a açtığı davayı kaybettiğini yazmıştı. Sangu ise mahkeme tutanaklarının belgesini paylaşarak, "Yalan yanlış bilgilerle yalan haber yapan bir insansın demiştim. Bu da belgesi. 8 yıldır bununla uğraşıyoruz. Ama zorbalık yapmak için yalan haber yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararını paylaşan Elçin Sangu, "Buraya bir magazin dedikodusu tabii ki bırakmayacağım. Dün dediğim gibi yalan yanlış bilgilerle yalan haber yapan bir insansın demiştim. Bu da belgesi. 8 yıldır bununla uğraşıyoruz. Ama zorbalık yapmak için yalan haber yapıyorsun.Bu dava ben ve tüm oyuncular için emsal niteliğinde olacak önemli bir davadır. Senin ve senin gibilerin dedikodu malzemesi olamayacak kadar mühimdir sektör adına" notunu düştü.