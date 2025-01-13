Hazal Kaya'nın eski rol arkadaşı Sedef Şahin de konuştu! Adını Feriha Koydum oyuncuları karşı karşıya geldi

13 Ocak 2025 11:00 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:02

Rekabet Kurulu'nun menajerlik ve kast ajanslarına yönelik incelemesi sonrası savcılık kapsamlı bir soruşturma başlattı. Oyuncular ikiye bölünürken, açıklamalar gündemi meşgul etti. Hazal Kaya paylaşımıyla tepki çekerken, Adını Feriha Koydum dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Sedef Şahin'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Çağatay Ulusoy ile Hazal Kaya'nın başrolünde olduğu Adını Feriha Koydum dizisinde rol aldığı Sedef Şahin, dizi sektöründeki 'tekelleşme' hakkında yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sedef Şahin, "7-8 yıl öncesine kadar sürekli iş yapıyordum ama uzun süredir ekranda mesleğimi yapamıyorum." dedi.

"UZUN SÜREDİR EKRANDA MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM"

Bu yüzden projeler hep belli isimler üzerinden dönüyor. Güçlü olan güçsüz olanın kafasını Eziyor” dedi. Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlenen oyuncu Sedef Şahin, "7-8 yıl öncesine kadar sürekli iş yapıyordum ama uzun süredir ekranda mesleğimi yapamıyorum. 3 sene önce de sektörden vazgeçtim. Tiyatroya yöneldim. Oyunculuk​ dışında yapacak başka bir şeyim yok. Eskiden sektör çok daha temizdi. Şimdi işler başka türlü yürüyor. Çok usta diye bilinen bir kadın oyuncu mesela benim diziyle anlaşmama rağmen kendi tanıdığı başka bir oyuncuyu benim rolüme koydurdu.

"OYUNCULAR DA TEKELLEŞMEYE SU TAŞIYOR"

Sadece menajerlerin değil oyuncuların da bu düzene katkı sağladığını belirten Sedef Şahin, "Sadece menajerler tekelleşmeye aracı olmuyor. Sözü geçen büyük oyuncular da bu tekelleşmeye su taşıyor. Bu adaletsizliğe karşı hâlâ direniyorum yoksa canıma kıyardım. Tiyatro yaparak hayata tutunmaya çalışıyorum. Sektördeki adaletsizlikten dolayı çok ahımı aldılar. Çok ünlü ya da çok konuşulan bir oyuncu olmak istiyorsanız bedel ödemeniz gerekiyor. Ya bedeninizle ya ruhunuzla ya da ahlakınızla ödüyorsunuz bu bedeli” dedi.

HAZAL KAYA DA TEPKİ TOPLADI

Hazal Kaya, yaptığı paylaşımda "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz." sözleriyle ateş püskürdü.