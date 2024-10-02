02 Ekim 2024 13:41 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:00

Yeşilcam'ın ünlü oyuncularından 81 yaşındaki Filiz Akın hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından son durumunu paylaşan Filiz Akın'ın solunum desteği aldığı görüldü.

Ünlü oyuncu Filiz Akın​ geçtiğimiz yıl kasım ayında hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süre sonra taburcu edilen ünlü oyuncunun sağlık sorunlarının devam ettiği ortaya çıktı.

Filiz Akın'ın tekrardan hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Vatandaşlar tarafından Filiz Akın neden hastaneye kaldırıldı​, son durumu nedir gibi sorular araştırılmaya başlandı.

FİLİZ AKIN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI, SON DURUM NEDİR?

Filiz Akın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan görüldüğü kadarıyla ünlü oyuncunun hastanede solunum desteği aldığı görüldü.

FİLİZ AKIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Filiz Akın, 2 Ocak 1943 yılında Ankara​'da dünyaya geldi.

Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi tamamladıktan sonra bir acente şirketinde çalışmaya başladı.

2 yıl boyunca burada çalışan ünlü oyuncu İngilizce ve Fransızca öğrendi.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilcam'ın dört yapraklı yoncası" olarak bilinen ünlü oyuncu ilk olarak Akasyalar Açarken adlı filmde rol aldı.

13 yıl boyunca aktif olarak oyunculuk yapan Filiz Akın, 1975 yılında yayınlanan Babaların Babası filmi ile ise sinemaya veda etti.

81 yaşındaki ünlü oyuncu 2002 yılında burun ve ağız arkası kanserine yakalanarak hastalığı yenmeyi başardı.