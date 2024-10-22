Final kararı alan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin ekranlara veda edeceği tarih belli oldu

22 Ekim 2024 13:13 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:28

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisi ilgiyle izlenirken final kararı geldi. Halil Ergün'ün senaryodaki işleyişi beğenmemesinin ardından ekipte sorun yaşanırken şimdi de final yapılacağı belirlendi.

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Kanal D ekranlarının sevilen projelerinden biri olan Güzel Aşklar Diyarı'ndan seyirici üzen haber geldi. Dizinin neden final yaptığı da merak konusu oldu.

Kirli Sepeti'nin ardından bir diziden daha final kararı geldi.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Kanal D'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı ekranlara veda ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 6. bölümle ekranlara veda edecek.

DİZİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin çekimleri Kapadokya'da gerçekleşiyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi çeken projede birçok başarılı isim yer alıyor.

OYUNCU KADROSU KİM?

Dizide yer alan isimler arasında Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik yer aldı.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre proje 6. bölümü ile final yapacak. Dizi 5 bölümdür ilgiyle takip ediliyor. Dizinin çekimleri Kapadokya'da çekilirken Karadeniz ve Diyarbakır ilçelerinde de çekildi.