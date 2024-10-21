Kirli Sepeti dizisinden final kararı geldi, ne zaman biteceği belli oldu

21 Ekim 2024 16:25 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:37

Now TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisinin ilk sezonu ilgiyle takip edilmişti. Yeni sezona başlamasıyla beraber gelen final kararı ise seyirciyi üzdü. Kirli Sepeti dizisinin final sebebi izleyicinin gündeminde yer aldı.

Son zamanlarda sevilerek izlenen Kirli Sepeti, Now TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. İstenilen reytingi alamayan dizinin final kararı seyirciyi üzerken son bölümü bekleniyor.

KİRLİ SEPETİ FİNAL MI YAPIYOR, NEDEN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde final kararı alındı. Kararın sebebi ise ikinci sezonda beklenilen reytinglere ulaşılamadığı oldu.

Dizide geçen sezon sonu final kararı alınırken daha sonrasında yurt dışı satışının da etkilemesi karardan vazgeçirmişti.

KİRLİ SEPETİ OYUNCU KADROSU 2024

2 sezondur ekranlara gelen dizide yer alan isimler arasında "Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Orhan Becerir, Tülay Bekret, Rüzgar Aksoy, Aslıhan Kapanşahin, Erkan Sever, Pelin Karahan, Emre Karayel, Yusuf Çim, Özge Özder, Ayça Erturan, Tugay Mercan, Oya İloğulları, Kürşat Demir, Nazlı Bulum, Taha Baran Özbek, Gizem Kala, Sıla Gözüm ve Ali Tarık Fındık" yer alıyor.

KİRLİ SEPETİ SENARİSTİ KİM?

Now TV'de yayınlanan dizinin ilk bölümü 24 Eylül 2023 tarihinde ekranlara gelmişti. Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu yaparken senaryosunu Merve Girgin Aytekin, Nermin Yıldırım, Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu yazdı.

KİRLİ SEPETİ HANGİ GÜN OYNUYOR?

Ayça Bingöl'ün başrolünde yer aldığı dizi pazar günleri 20.00'da Now TV ekranlarında yayınlanıyor.