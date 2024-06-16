Kirli Sepeti dizisinin Yasemin'i Beste Özdemir diziden ayrıldığını açıkladı

16 Haziran 2024 18:55 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:38

Kirli Sepeti dizisinin Aylin'i Melisa Döngel yeni sezonda da yer alacak

Kirli Sepeti dizisinin Aylin'i Melisa Döngel yeni sezonda da yer alacak

“Kirli Sepeti” dizisi, ikinci sezonunda yenilenen hikâyesiyle seyirciyle buluşmuş ve sezon finali yapmıştı.

Yeni sezonda üçüncü kez hikaye değişikliğine gidilecek diziden birçok isim ayrıldı.

Bu isimlerden biri Yasemin karakterini oynayan Beste Özdemir de diziden ayrıldığını açıkladı.

Hikayesinin sona ermesi nedeniyle diziden ayrılan oyuncu, dizinin yeni sezonunda yer almayacak.

BESTE ÖZDEMİR YENİ DİZİSİ NE OLACAK?

Beste Özdemir, yeni sezon için farklı projeler üzerinde görüşmelere başladığını duyurdu.

Ayrıca, "Ayrıca yurt dışı sürprizlerim de olabilir" diyerek hayranlarını meraklandırdı.

Ünlü oyuncunun gelecekte hangi projelerde yer alacağı büyük bir merak konusu.