Kirli Sepeti yeni sezonu 15 Eylül Pazar günü başlayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

08 Eylül 2024 20:51 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 20:58

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti oyuncu kadrosu ve senaryosuyla ilk sezon izleyicilerin dikkatini çekmişti. Şimdi ise kanal tarafından yapılan açıklamada Kirli Sepeti'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı açıklandı.

Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Furkan Palalı, Ceren Moray, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu Kirli Sepeti dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kanal tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı ve yeni sezonunun tarihi yayınlanan fragmanla birlikte duyuruldu. KİRLİ SEPETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NOW TV tarafından yapılan açıklamaya göre Kirli Sepeti'nin yeni sezonu 15 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacak. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünün fragmanı NOW TV'nin resmi YouTube kanalında yayınlandı. KİRLİ SEPETİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? NOW TV yayın akışına göre Kirli Sepeti dizisinin yeni sezonu Pazar günleri saat 20.00'da yayınlanacak. İlgili Haberler Kirli Sepeti dizisinin Aylin'i Melisa Döngel yeni sezonda da yer alacak Kirli Sepeti dizisinin Yasemin'i Beste Özdemir diziden ayrıldığını açıkladı