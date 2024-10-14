Fintek Çırağı’nın ikinci sene müjdesi: Fintek sözlüğü!

14 Ekim 2024 13:55 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:57

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vizyonu doğrultusunda, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen TÖDEB Fintek Çırağı Programı, ikinci yılına Marmara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Program, Türkiye'nin fintek​ ekosistemindeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hedefleyerek, sektörün geleceğine yön vermeye devam ediyor.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleştirilen açılış törenine; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Danışmanı Dr. Aziz Turhan, TÖDEB Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve programa katılmaya hak kazanan genç çırak adayları katıldı. Törende, fintek dünyasının geleceğine yönelik önemli mesajlar verildi.

- Fintek Dünyasında Kök Salan Her Fikir, Sektörümüzü İleriye Taşıyan Bir Güç Kaynağıdır-

Açılış Töreni’nde konuşan TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin, programın gençlere sağladığı katkılara ve fintek ekosisteminin geleceğine vurgu yaptı: "Bu programa katılarak fintek sektörüne ve geleceğimize inanmış gençlersiniz. Bugün ilk adımı attığınız fintek dünyası, artık sadece finansal işlemlerin hızlandığı bir alan değil; aynı zamanda yenilikçiliğin, girişimciliğin ve teknolojinin bir arada yeşerdiği verimli bir topraktır. Bu toprakta kök salan her fikir, sektörümüzü ileriye taşıyan bir güç kaynağıdır. Sizler de bu güç kaynağının önemli birer parçasısınız." dedi.

Bilgetekin, TÖDEB Fintek Çırağı Programı'nın birinci yılındaki başarılarını hatırlatarak sözlerine devam etti: “TÖDEB Fintek Çırağı Programı’nın ilk yıl mezunlarının, üyelerimizde ve değerli kurumlarda istihdam edildiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Bu da sektörde sizler gibi yetenekli gençlerin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösteriyor. Sizler de bu yıl, fintek sektörünün yapıtaşları olan üye kuruluşlarımızda staj imkânı bulacak ve kendinizi geliştirme fırsatı elde edeceksiniz. Sektörümüzde inovasyon, müşteri memnuniyeti ve teknoloji odaklı yaklaşımlar, sizlerin oluşturucu düşünceleriyle birleşerek daha da güçlenecek.” sözleriyle programın gençlere sunduğu fırsatların altını çizdi.

-Fintek Kapsamında Yeni Bir Dünya Dili Doğuyor-

Törenin açılış konuşmaları için kürsüye gelen TCMB Danışmanı Dr. Aziz Turhan ise Tören’de, TÖDEB, fintek sektörü ve sektörün dünyadaki yeri üzerine çırak adaylarına seslendi. Sözlerine TCMB’nin sektördeki rolü üzerine açıklamalarla başlayan Turhan, fintek kapsamında yeni bir dünya dili doğduğunun ve bu tarz programlar ile gençlerin bu dünya dilini konuşabileceğinin altını çizdi. Finansal teknolojilerin, dijitalleşme ve nakitsiz ödeme sistemleriyle hızlı, pratik, inovatif, işlem maliyetlerini azaltıcı, dönüştürücü ve kapsayıcı hizmetler sunduğunu ifade eden Turhan, sektörün gelişim süreci, aktörleri ve geleceği hakkında detaylı bilgiler paylaştı ve programın sektöre hayırlı olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

-Sektörün En Yetkin Sözlüğü Artık Yayında-

Program, açılış konuşmalarının ardından TÖDEB’in sektöre sunduğu önemli bir kaynak olan "Fintek Sözlüğü"nün tanıtımıyla devam etti. Yaklaşık 250 kelimeden oluşan bu sözlük, fintek ekosisteminin en kapsamlı kaynağı olarak hazırlandı ve kamuoyunun kullanımına sunuldu. İlk adımları TÖDEB Fintek Çırağı’nın ilk yıl katılımcıları tarafından atılan ve sektör profesyonellerinin katkılarıyla tamamlanan sözlük, hem basılı hem de dijital formatta yayımlandı. Her yıl güncellenerek genişletilecek olan bu sözlük, sektörde ortak bir dil oluşturmayı ve bilgi akışını standartlaştırmayı hedefliyor.

Fintek Sözlüğü, sektöre yeni girecekler, bilgi edinmek isteyenler ve yeni çıraklar için önemli bir başvuru kaynağı olacak. TÖDEB Fintek Çırağı’nın müfredatını da destekleyecek olan bu kaynak hem temel bilgileri kapsıyor hem de fintek ekosisteminin hızla değişen dinamiklerini yansıtıyor. Sözlük, TÖDEB’in sektördeki bilgi birikimini artırma misyonunu güçlendirirken, fintek dünyasında inovasyonu ve iş süreçlerini destekleyen bir rehber olarak öne çıkıyor. Sözlüğe TÖDEB’in internet sitesinden ulaşmak mümkün.

-Program Panellerle Son Buldu-

Açılış Töreni, “Fintek’i Yeniden Tanımlamak : TÖDEB Fintek Sözlüğü” ve Türkiye'de Finteklerin Fırsatlarla Dolu Geleceği” panelleriyle ile son buldu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanı Ozan Çağrı Gazitürk’ün moderatörlüğünde ve TÖDEB Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşegül Güvenç ve Serhat Şener’in katılımıyla gerçekleşen TÖDEB Fintek Sözlüğü Paneli’nde fintek konusuna odaklanan bir sözlüğün yapım aşaması üzerinde duruldu. Emre Güzer’in moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci panelde ise Prof. Dr. Gülcan Çağıl ve Hakan Kocatürk fintek dünyasındaki yenilikleri, iş birliği fırsatlarını ve gelecekte karşılaşabilecekleri zorlukları aktardı. Katılımcılar, panel boyunca fintek sektöründeki en güncel trendler hakkında bilgi sahibi olurken, aynı zamanda iş dünyasına dair sorularını da sektörün uzmanlarına yöneltme fırsatı buldu.

Program hakkında:

TÖDEB Fintek Çırağı Programı, 28 hafta sürecek kapsamlı eğitimleri ve staj fırsatlarıyla gençlere finansal teknoloji alanında benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra sektörde staj imkânı tanıyan program, ülkemizin finansal teknoloji ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırma hedefiyle yoluna devam ediyor.