Formula 1 Brezilya GP’de damalı bayrağı ilk sırada Max Verstappen gördü

04 Kasım 2024 11:52 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:00

Brezilya’nın 4,309 kilometrelik Autódromo José Carlos Pace Pisti’nde Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 21. yarışı 71 tur üzerinden koşuldu. Max Verstappen Brezilya GP’de damalı bayrağı ilk sırada gören pilot oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’da sezonun 21. yarışı Brezilya’nın Autódromo José Carlos Pace Pisti’nde 71 tur üzerinden 3 Kasım Pazar günü gerçekleşti.

FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX KAZANINI KİM OLDU?

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen Formula 1’de sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix’sini kazandı.

Sao Paulo’da, 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti’nde gerçekleşen ve 71 tur süren bu zorlu mücadelede pilot Max Verstappen, üstün performansıyla birinciliği elde etti.

FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX 2. VE 3. KİM OLDU?

Alpine takımından Fransız pilotlar Esteban Ocon ve Pierre Gasly, Verstappen’in hemen ardından, sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada finişe ulaştı.

Bu sonuçla Max Verstappen, bu sezonki sekizinci zaferini kazanarak podyum başarısını güçlendirdi.

Sezon boyunca Max Verstappen 8 kez podyumun zirvesine çıkarken, Lando Norris ve Charles Leclerc üçer, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ise bir kez birincilik sevinci yaşadı.

Sezonun 22. yarışı ise 23 Kasım tarihinde ABD-Las Vegas Grand Prix’sinde düzenlenecek.

Sıkça Sorulan Sorular F1 Brezilya Grand Prix’sini kim kazandı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen F1 sezonun 22. yarışı ne zaman nerede olacak? 23 Kasım tarihinde ABD-Las Vegas Grand Prix’sinde