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Formula 1 İtalya sıralama turları yarın, yarışları 1 Eylül Pazar günü başlayacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
30 Ağustos 2024 13:01 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 13:08
Formula 1 İtalya sıralama turları yarın, yarışları 1 Eylül Pazar günü başlayacak

Grand Prix’sinde sıralama turları yarın Türkiye saati ile 17.00’de başlarken yarış ise 1 Eylül Pazar günü 16.00’da başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16.yarışı Grand Prix’si İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

FORMULA 1 İTALYA SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?

Formula 1 İtalya sıralama turları 31 Ağustos Cumartesi (Yarın) Türkiye saati ile 17.00’de başlayacak.

Formula 1 İtalya sıralama turları yarın, yarışları 1 Eylül Pazar günü başlayacak - 1. Resim

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN?

Formula 1 yarışları 1 Eylül Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.

MAX VERSTAPPEN 7 KEZ İLK SIRADA YER ALDI

F1 liginde 1.sırada yer alan Max Verstappen, bu sezon düzenlenen yarışlarda 7 kez yer alırken Lewis Hamilton ve Lando Norris ikişer Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez zirvede yer aldı.

F1 TAKIMLAR VE PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI NASIL?

Pilotlar;

1. Max Verstappen (Hollanda): 295
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225
3. Charles Leclerc (Monako): 192
4. Oscar Piastri (Avustralya): 179
5. Carlos Sainz (İspanya): 172

Formula 1 İtalya sıralama turları yarın, yarışları 1 Eylül Pazar günü başlayacak - 2. Resim

Takımlar;

1. Red Bull: 434
2. McLaren: 404
3. Ferrari: 370
4. Mercedes: 276
5. Aston Martin: 74

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Kaynak: TGRT Haber
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