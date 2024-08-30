Formula 1 İtalya sıralama turları yarın, yarışları 1 Eylül Pazar günü başlayacak
Grand Prix’sinde sıralama turları yarın Türkiye saati ile 17.00’de başlarken yarış ise 1 Eylül Pazar günü 16.00’da başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16.yarışı Grand Prix’si İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
FORMULA 1 İTALYA SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?
Formula 1 İtalya sıralama turları 31 Ağustos Cumartesi (Yarın) Türkiye saati ile 17.00’de başlayacak.
FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN?
Formula 1 yarışları 1 Eylül Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.
MAX VERSTAPPEN 7 KEZ İLK SIRADA YER ALDI
F1 liginde 1.sırada yer alan Max Verstappen, bu sezon düzenlenen yarışlarda 7 kez yer alırken Lewis Hamilton ve Lando Norris ikişer Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez zirvede yer aldı.
F1 TAKIMLAR VE PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI NASIL?
Pilotlar;
1. Max Verstappen (Hollanda): 295
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225
3. Charles Leclerc (Monako): 192
4. Oscar Piastri (Avustralya): 179
5. Carlos Sainz (İspanya): 172
Takımlar;
1. Red Bull: 434
2. McLaren: 404
3. Ferrari: 370
4. Mercedes: 276
5. Aston Martin: 74