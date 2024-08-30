Formula 1 İtalya sıralama turları yarın, yarışları 1 Eylül Pazar günü başlayacak

30 Ağustos 2024 13:01 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 13:08

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16.yarışı Grand Prix’si İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

FORMULA 1 İTALYA SIRALAMA TURLARI NE ZAMAN?

Formula 1 İtalya sıralama turları 31 Ağustos Cumartesi (Yarın) Türkiye saati ile 17.00’de başlayacak.

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN?

Formula 1 yarışları 1 Eylül Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.

MAX VERSTAPPEN 7 KEZ İLK SIRADA YER ALDI

F1 liginde 1.sırada yer alan Max Verstappen, bu sezon düzenlenen yarışlarda 7 kez yer alırken Lewis Hamilton ve Lando Norris ikişer Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez zirvede yer aldı.

F1 TAKIMLAR VE PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI NASIL?

Pilotlar;

1. Max Verstappen (Hollanda): 295

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225

3. Charles Leclerc (Monako): 192

4. Oscar Piastri (Avustralya): 179

5. Carlos Sainz (İspanya): 172

Takımlar;

1. Red Bull: 434

2. McLaren: 404

3. Ferrari: 370

4. Mercedes: 276

5. Aston Martin: 74