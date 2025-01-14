Fortnite çöktü mü? 14 Ocak 2025 Salı günü oyuncular sunuculara bağlanmakta problem yaşıyor

14 Ocak 2025 14:00 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:15

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite'da sunucular yanıt vermiyor. Oyuna bağlanmak isteyen kullanıcılar sunucular çevrimdışı yazısı ile karşılaşıyor. Yaşanan problemlerden dolayı Fortnite çöküp çökmediği gündem oldu. Epic Games tarafından açıklanan bilgilere göre sunucularda bakım yapılıyor. Fortnite bakımın ne zaman biteceği duyuruldu.

Baş dönmesi ve baygınlığın ardından ortaya çıktı! Bilgisayar oyunları sağır etti

Baş dönmesi ve baygınlığın ardından ortaya çıktı! Bilgisayar oyunları sağır etti

Fortnite ve Epic Games Store uygulaması App Store'a geliyor, tarih henüz duyurulmadı

Fortnite ve Epic Games Store uygulaması App Store'a geliyor, tarih henüz duyurulmadı

Epic Games​ tarafından geliştirilen dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite​'da bugün öğle saatlerinden itibaren bağlantı sorunları yaşanıyor.

Sosyal medyadan şikayetlerini dile getiren oyuncular oyuna girerken bağlantı problemleri yaşadıklarını ve sunucuların çevrimdışı olduğuna dair bir yazıyla karşılaştıklarını belirttiler.

Yaşanan sorunların ardından Fortnite çöktü mü sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

FORTNİTE ÇÖKTÜ MÜ 2025?

Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre Fortnite'ın sunucularında planlı bakım​ çalışması yapılıyor.

Öğle saatlerinde başlayan bakım çalışması nedeniyle oyuncular sadece oyunun resmi internet sitesine erişim sağlayabiliyor.

Platform konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "Planlı bakım şu an devam etmektedir. Gerektiğinde güncellemeler ile ilgili bilgileri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

FORTNİTE BAKIM NE ZAMAN BİTER 14 OCAK 2025?

Epic Games'in resmi sunucu durumu sitesinde yer alan bilgilere göre Fortnite'ta bakım çalışmalarının saat 13.30 itibarıyla bitmesi planlanıyordu.

Ancak bu sürenin ileri saatlere sarktığı açıklandı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama ise henüz Epic Games tarafından yapılmadı.

Epic Games'in resmi sitesinde yer alan sunucu durum bilgileri ise şöyle: