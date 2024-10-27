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Fred cezalı olduğu için Bodrumspor maçında oynamıyor! Oosterwolde'de karşılaşmada yer almadı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
27 Ekim 2024 18:38 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 18:49
Fred cezalı olduğu için Bodrumspor maçında oynamıyor! Oosterwolde&#039;de karşılaşmada yer almadı

Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında Fenerbahçe bugün Bodrum FK ile karşılaşıyor. İlk 11'lerin açıklanmasının ardından Fred cezalı mı sorusu gündeme geldi. Oosterwolde ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Süper Lig'de 17 puan ile dördüncü sırada yer alan Fenerbahçe bugün ligin 13. sırasında bulunan Bodrumspor ile karşılaşacak.

Maçın başlamasına dakikalar kala iki takım da ilk 11'lerini sosyal medya hesaplarından açıkladı.

İlk 11'lerin açıklanmasının ardından Fred​ cezalı mı, Oosterwolde​ neden oynamıyor soruları gündeme geldi.

Fred cezalı olduğu için Bodrumspor maçında oynamıyor! Oosterwolde'de karşılaşmada yer almadı - 1. Resim

FRED CEZALI MI, NEDEN YOK?

Fred, 20 Ekim Pazar günü oynanan Samsunspor-Fenerbahçe maçında sarı kart alarak cezalı duruma düşmüştü.

Bu sebepten dolayı da sarı-lacivertlilerin, Bodrumspor karşılaşmasında oynamıyor.

Gelecek hafta düzenlenecek olan Trabzonspor derbisinde ise Fred'in Fenerbahçe'nin ilk 11'inde yer alması bekleniyor.

Fred cezalı olduğu için Bodrumspor maçında oynamıyor! Oosterwolde'de karşılaşmada yer almadı - 2. Resim

OOSTERWOLDE BODRUMSPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Sarı-lacivertlilerin sağ beki Oosterwolde, Samsunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamalarda "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Oosterwolde'nin sezonun son maçlarına kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Fred cezalı olduğu için Bodrumspor maçında oynamıyor! Oosterwolde'de karşılaşmada yer almadı - 3. Resim

FENERBAHÇE-BODRUMSPOR İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En Nesyri, Dzeko

Bodrumspor: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas

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Kaynak: TGRT Haber
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