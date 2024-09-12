Fred'in derbide ceza almaması için Kasımpaşa maçında oynamayacağı iddia edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

12 Eylül 2024 12:45 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:49

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası kapsamında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin en önemli futbolcularından biri olan Fred'in maçta oynamayacağı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından taraftarlar Fred neden oynamıyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig, 5. hafta maçları ile devam edecek. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe, 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin maçına sayılı günler kala Fred'in karşılaşmada oymayacağı iddia edildi. Taraftarlar tarafından Fred'in neden Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında oynamayacağı merak ediliyor. FRED NEDEN KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR? Fenerbahçe bu hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray derbisine çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho derbide kesin olarak Fred'in oynamasını istiyor. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında yıldız oyuncunun olası bir sarı kart cezası almasından endişe ediliyor. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanında Fred'in forma giymeyeceği iddia ediliyor. FRED SARI KART SINIRINDA MI? 25 Ağustos tarihinde oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında Fred gördüğü sarı kart nedeniyle sınıra ulaşmıştı. Fred, Kasımpaşa maçında 1 sarı kart daha görürse 21 Eylül 2024 tarihinde oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde cezalı olacak. İlgili Haberler Rize'de Fred şov! Fenerbahçe zorlu deplasmanı 5-0 kazanarak geçti!