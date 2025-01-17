Gabriel Sara Hatayspor maçında yok! İşte nedeni

17 Ocak 2025 17:24 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:25

Galatasaray, bu akşam Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, sarı-kırmızılı ekipte iki önemli eksik var: Mauro Icardi ve Gabriel Sara. Galatasaray’ın Hatayspor maçı kadrosunda Sara’yı göremeyenler son durumunu merak ediyor.

Galatasaray​, ligin zirvesindeki yerini korumak için bu akşam Hatayspor​ ile karşılaşacak, ancak iki önemli oyuncusundan yoksun olacak.

GABRİEL SARA​ KADRODA NEDEN YOK?

Gabriel Sara, Galatasaray'ın kadrosunda yer alamayacak çünkü sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Bu sakatlık, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun tedavisi devam ediyor ve Hatayspor maçında oynaması mümkün değil.

Sara'nın yokluğu, takımın stratejisinde değişikliklere yol açabilir. Orta sahadaki pas oyununa ve oyun kurmadaki etkisiyle bilinen Sara'nın yerini doldurmak için alternatif oyuncular Okan Buruk tarafından sahaya sürülecek.

GABRİEL SARA HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Gabriel Sara bu akşamki Atakaş Hatayspor maçında oynayamayacak. Sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma ve kanama nedeniyle tam olarak iyileşememiş durumda. Bu maç için takımın sağlık ekibi tarafından hazır görülmedi.

Hatayspor Galatasaray maçı muhtemel 11’ler şöyle:

Atakaş Hatayspor muhtemel 11: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Massanga, Boutobba, Fernandes, Aboubakar.

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen.

GABRİEL SARA SAKAT MI, NEDEN OYNAMIYOR, YEDEK Mİ?

Gabriel Sara sakat olduğu için bu akşamki Hatayspor maçında forma giyemiyor. Sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

GABRİEL SARA NE ZAMAN SAKATLANDI?

Gabriel Sara, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sakatlandı.

GABRİEL SARA'NIN SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Gabriel Sara'nın sakatlığı, sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama.

GALATASARAY'DA SARI KART CEZASI SINIRINDA OLAN OYUNCULAR KİMLER?

Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.