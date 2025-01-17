Hatayspor teknik direktörü kim? Galatasaray maçında takımın başına geçecek

17 Ocak 2025 13:56 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:27

Hatayspor'da teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı Murat Şahin göreve getirildi. Galatasaray karşılaşmasında takımın başında olacak olan Murat Şahin'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Murat Şahin ile Hatayspor 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi kim? Cihan Aydın'ın daha önce yönettiği maçlar

Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi kim? Cihan Aydın'ın daha önce yönettiği maçlar

Süper Lig​ ekiplerinden Hatayspor, Rıza Çalımbay​'ın ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

Rıza Çalımbay'ın ardından ise bir süre boş kalan teknik direktörlük koltuğuna yeni oturacak isim belli oldu.

Ligin 20. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray​ karşılaşması öncesinde Hatayspor​'un teknik direktörlük koltuğuna kimin oturduğu merak ediliyor.

HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Hatayspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı Murat Şahin getirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Murat Şahin ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı da belirtildi.

Hatayspor'un yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Murat Şahin.

Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

MURAT ŞAHİN KİMDİR, YÖNETTİĞİ TAKIMLAR?

Murat Şahin 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

48 yaşındaki teknik adam kariyerine Göztepe Hilal Spor'da kaleci olarak başladı. 17 yaşında ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerde kaldığı 7 sene boyunca Konyaspor ve Diyarbakırspor'da kiralık olarak oynadı.

Daha sonra sırayla Adanaspor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantepspor, Kasımpaşa ve Eyüpspor'da forma giydi.

Futboldan emekli olduktan sonra ise ilk Eyüpspor'da antrenör olarak görev aldı.

2013-2014 sezonundan itibaren ise kaleci antrenörü olarak Gaziantepspor ve Sivasspor'da çalıştı.

Buradaki görevlerinin ardından ise tekrardan antrenör olarak Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta görev aldı.