Gaga Bulut kimdir? Skandal pedofili yayınının ardından soruşturma başlatıldı

04 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:19

Sosyal medyada Gaga Bulut ismiyle tanınan Bulut Altuğ, son dönemde yayınladığı canlı yayın videosunun ardından tekrar gündeme geldi. Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklu bulunan Gaga Bulut’a canlı yayın videosu nedeniyle ek soruşturma başlatıldı.

Gaga Bulut, yayınında 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Bu itiraf, sosyal medyayı ayağa kaldırırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GAGA BULUT KİMDİR?

Sosyal medyada Gaga Bulut ismiyle tanınan fenomen Bulut Altuğ, 20 Temmuz 1997 yılında Van’da dünyaya geldi. 26 yaşındaki fenomen fenomen olma hayaliyle ailesinin yanından ayrılıp İzmir’e taşındı.

2018 yılında yayınladığı ahlaksız video ile büyük tepki toplayan Gaga Bulut, bu olayın ardından 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle tanınan Gaga Bulut, 2024 yılında yasa dışı bahis reklamları yapması nedeniyle gözaltına alındı.

Tartışmalı içerikleriyle fenomen olan Bulut Altuğ, çeşitli suçlamalar nedeniyle defalarca yargılanmış ve ceza almıştır.

GAGA BULUT OLAYI NEDİR?

Gaga Bulut, son dönemde yayınladığı bir canlı videoda 40 yaşındaki bir kişi 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuya ilişkin yaptığı açıklamayla Gaga Bulut ve pedofili zanlısı hakkında soruşturma kararı alındığını duyurdu.