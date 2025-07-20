Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Sarı-kırmızılıların ilk hazırlık maçına saatler kaldı

Galatasaray, Avusturya kampı kapsamında ilk hazırlık maçına bugün Admira Wacker karşısında çıkıyor. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Galatasaray - Admira Wacker maçının canlı yayın bilgileri duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Sarı-kırmızılıların ilk hazırlık maçına saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 17:17

'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu bugün Avusturya ekibi Admira Wacker ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İstanbul kampı sırasında Ümraniyespor ile oynadığı ilk hazırlık maçını 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, Admira Wacker karşısında da galibiyet hedefliyor. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların yeni transferi Leroy Sane ise izinli olduğu için forma giymeyecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Sarı-kırmızılıların ilk hazırlık maçına saatler kaldı

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI NEREDE İZLENİR?

Avusturya'nın Linz şehrinde buluann Raiffeisen Arena'da oynanacak olan Admira Wacker - Galatasaray maçını taraftarlar ve GSPlus Premium ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Sarı-kırmızılıların bu sezon oynayacağı diğer hazırlık maçlarının takvimi şöyle:

23 Temmuz 2025

  • Cagliari - Galatasaray

26 Temmuz 2025

  • Galatasaray - Strasbourg

2 Ağustos 2025

  • Galatasaray - Lazio

8 Ağustos 2025

  • Galatasaray - Lazio
Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Sarı-kırmızılıların ilk hazırlık maçına saatler kaldı

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Admira Wacker maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20:30'da başlayacak. Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu ise şöyle:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Sarı-kırmızılıların ilk hazırlık maçına saatler kaldı

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Admira Wacker maçı S Sport Plus ve GSPlus Premium ekranlarından yayınlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Admira Wacker maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Leroy Sane Galatasaray Admira Wacker hazırlık maçında oynayacak mı?
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#trendyol süper lig
#hazırlık maçı
#s sport plus
#Admira Wacker
#Gsplus Premium
#Admira Wacker
#Gsplus Premium
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.