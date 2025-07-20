Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Sarı-kırmızılıların ilk hazırlık maçına saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray bugün Avusturya ekibi Admira Wacker ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İstanbul kampı sırasında Ümraniyespor ile oynadığı ilk hazırlık maçını 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, Admira Wacker karşısında da galibiyet hedefliyor. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların yeni transferi Leroy Sane ise izinli olduğu için forma giymeyecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Admira Wacker maçı nerede izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI NEREDE İZLENİR?

Avusturya'nın Linz şehrinde buluann Raiffeisen Arena'da oynanacak olan Admira Wacker - Galatasaray maçını taraftarlar S Sport Plus ve GSPlus Premium ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Sarı-kırmızılıların bu sezon oynayacağı diğer hazırlık maçlarının takvimi şöyle:

23 Temmuz 2025

Cagliari - Galatasaray

26 Temmuz 2025

Galatasaray - Strasbourg

2 Ağustos 2025

Galatasaray - Lazio

8 Ağustos 2025

Galatasaray - Lazio

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Admira Wacker maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20:30'da başlayacak. Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu ise şöyle:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Admira Wacker maçı S Sport Plus ve GSPlus Premium ekranlarından yayınlanacak.