Galatasaray Ajax maçında kimler eksik, cezalı netleşti! 4 oyuncu yok

30 Ocak 2025 14:07 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:18

Bugün Ajax ile Galatasaray karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken 30 Ocak akşamı oynanacak GS - Ajax maçında eksik ve sakat olan isimler belli oldu.

Galatasaray yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? İlk 8 ve play-off ihtimalleri

Galatasaray yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? İlk 8 ve play-off ihtimalleri

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray bu akşam 23.00'te Ajax ile karşılaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak olan müsabakada Galatasaray'da kimlerin eksik olduğu taraftarın gündeminde. Sezonu kapatan Icardi bugün de forma giymeyecek.

GALATASARAY AJAX MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

Bugün oynanacak olan müsabakada eksik olan isimler arasında Mauro Icardi, Kerem Demirbay yer aldı. İki isim sakatlığı sebebiyle forma giyemezken UEFA'ya listenin bildirilmesinin ardından kadroya katılan Roland Sallai ve Ahmed Kutucu da statü gereği sahada yer almayacak.

Rakip takımda milli futbolcu Ahmetcan Kaplan yer alıyor. Trabzonspor altyapısından yetişmiş olan isim 2022 yılında 10 milyon avro bedelli Ajax'a transfer oldu.

GALATASARAY SARI KARTI SINIRINDA OLAN OYUNCULAR

Sarı kırmızılı ekipte Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen kart sınırında bulunuyor. Bu akşam oynanacak olan müsabakada sarı kart almaları halinde bir sonraki müsabakada forma giyemeyecek.

GALATASARAY MAÇ KAMP KADROSU

Bugün oynanacak olan müsabaka için kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı.