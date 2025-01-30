Galatasaray yenerse, yenilirse, berabere kalırsa kimle karşılaşacak? Bugün Avrupa'da son lig maçına çıkıyor

30 Ocak 2025 09:22 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:47

Temsilcimiz Galatasaray bugün UEFA Avrupa Ligi'nde son maçına Ajax karşısında çıkacak. Hollanda'da oynanacak karşılaşmanın ardından Galatasaray yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa kimle karşılaşacağı merak ediliyor. Galatasaray rakibini yener ve ilk 8'e kalırsa play-off etabını atlayarak doğrudan son 16 turuna çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün Hollanda ekibi Ajax karşısında deplasmana çıkacak.

Saat 23.00'da başlayacak olan karşılaşmada Galatasaray'ın yenmesi, yenilmesi veya berabere kalması durumunda kimle karşılaşacağına dair senaryolar gündem oldu.

GALATASARAY AJAX YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Galatasaray, Ajax'ı yenerse ilk 8'de çıkmayı garantileyecek. Bu durumda sarı-kırmızılılar puanını 16'ya çıkartacak ve tabloda 4 ila 8. sırada bir yere yerleşecek.

Galatasaray bu durumda play-off etabını doğrudan geçerek son 16 turuna kalacak. Son 16 turunda sarı-kırmızılılar play-off turundan rakiplerini bekleyecek.

Play-off turunda Galatasaray'ın eşleşme ihtimali olduğu rakipler şöyle:

4. olursa 20/19 - 14/13 arasında oynanacak maçın galibi ile

20/19 - 14/13 arasında oynanacak maçın galibi ile 5. veya 6. olursa 22/21 - 12/11 arasında oynanacak maçın galibi ile

22/21 - 12/11 arasında oynanacak maçın galibi ile 7. veya 8. olursa 24/23 - 10/9 arasında oynanacak maçın galibi ile

GALATASARAY AJAX YENİLİRSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Galatasaray'ın Ajax'a yenilmesi durumunda ise ilk 8 ihtimali kalmayacak.

Bu durumda sarı-kırmızılılar 13 puanda kalarak play-off etabı oynayacak ve sıralama tablosunda 9 veya 18 arasında bir yere yerleşecek.

Galatasaray'ın bu durumda karşılaşacağı rakipler şöyle:

9 veya 10. olursa 23. veya 24. ile eşleşecek

11. veya 12. olursa 21. veya 22. ile eşleşecek

13. veya 14. olursa 19. veya 20. ile eşleşecek

15. veya 16. olursa 18. veya 17. ile eşleşecek

17. veya 18. olursa 15. veya 16. ile eşleşecek.

Bu senaryoda Galatasaray'ın, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile eşleşme şansı oldukça yüksek olacak. Avrupa Ligi'nin play-off etabında Türk derbisi görme ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY AJAX BERABERE KALIRSA KİMLE KARŞILAŞACAK?

Sarı-kırmızılılar, Ajax deplasmanından berabere kalıp 1 puan ile ayrılırsa 14 puana yükselecek. Bu durumda ilk 8 ihtimali rakiplerine bağlı olacak. Galatasaray bu senaryoda puan tablosunda 7 ila 15. sıralar arasında bir yere yerleşecek.

Bu durumda sarı-kırmızılıların eşleşeceği sıralamalar şöyle: