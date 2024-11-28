Galatasaray - Alkmaar maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu

28 Kasım 2024 14:37 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:39

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bugün 3 Türk takım, ligde mücadele edecek. 28 Kasım Perşembe akşamı oynanacak olan GS - Alkmaar maçına az bir süre kala muhtemel 11 kadrosu da gündeme geldi. Müsabakanın yayınlanacağı kanal netleşti.

Galatasaray ile Alkmaar daha önce maç yaptı mı? Daha önceki karşılaşma skorları

Galatasaray ile Alkmaar daha önce maç yaptı mı? Daha önceki karşılaşma skorları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi​'nde bu akşam Galatasaray​ ile Alkmaar mücadele edecek.

Heyecanlı müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanıyor araştırırken GS, maç kamp kadrosunu duyurmuştu.

GALATASARAY - ALKMAAR AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bu akşam Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Maçı canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1​ ekranlarından karşılaşması canlı olarak izleyebilecek.

Bu akşam maçın hakemi Horatiu Fesnic olurken yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei üstlenecek.

GS AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

GS, ligde 4 haftada 10 puan topladı. Bugün oynanacak müsabaka öncesinde 3. sırada yer alıyor. Bugün rakibini mağlup etmesinin ardından 13 puana ulaşmış olacak.

GS - ALKMAAR MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın muhtemel 11'i şöyle:

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Kwakman, Mijnans, Meerdink, Smit, Parrot

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen

GALATASARAY - ALKMAAR KAMP KADROSU

Dün paylaşılan kamp kadrosuna göre takımda Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Mauro Icardi ile Kaan Ayhan sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken Ismail Jakobs sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.