Galatasaray Alvaro Morata transferini bitirdi mi? Sarı kırmızılılardan Milan atağı
Ligin zirvesindeki yerini koruyan Galatasaray, iddialara göre ara transfer döneminde Milan'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya yaklaştı. Alvaro Morata’nın kariyeri merak konusu oldu.
Galatasaray, Avrupa Ligi'ne kadro bildirimine günler kala bir transfer yapmanın daha eşiğinde.
Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü, Milan’da istenen performansı gösteremedi.
GALATASARAY ALVARO MORATA TRANSFERİNİ BİTİRDİ Mİ?
Fabrizio Romano'nun iddialarına göre Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata ile görüşüyor.
Habere göre Galatasaray anlaşmayı bitirmek üzere.
Transferin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.
ALVARO MORATA KİMDİR?
Alvaro Morata, 23 Ekim 1992 tarihinde Madrid’de dünyaya geldi.
İspanyol oyuncu, kariyerinin büyük kısmını İspanya, İtalya ve İngiltere gibi liglerde geçirdi.
Morata, İspanya Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri.