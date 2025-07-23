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 | Sumru Tarhan

Galatasaray Avrupa kamp kadrosu! Bugün Galatasaray Cagliari maçı oynanacak

Süper Lig'de sezon arası devam ederken sarı kırmızılı ekip bugün Cagliari ile hazırlık maçı yapacak. Taraftarlar ise Galatasaray Avrupa kamp kadrosunda yer alan isimleri araştırdı. GS hazırlık maçında kimlerin oynayacağı için bekleyiş sürüyor.

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Galatasaray Avrupa kamp kadrosu! Bugün Galatasaray Cagliari maçı oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 10:35

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 'de heyecanlı bekleyiş devam ederken takımlar hazırlık müsabakaları oynamaya devam ediyor.

GALATASARAY AVRUPA KAMP KADROSU

Sarı kırmızılı ekibin duyurusuna göre GS Avustruya kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

Galatasaray Avrupa kamp kadrosu! Bugün Galatasaray Cagliari maçı oynanacak

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇINDA KİMLER OYNAYACAK?

23 Temmuz günü 20.30'da oynanacak olan GS için bekleyiş devam ediyor. Transferlerin yapıldığı sezon arasında takımlar performanslarını görmek için hazırlık maçları yaparken bugün maçı oynanacak. Bu akşam 20.30'da oynanacak olan karşılaşmanın maç kadrosu henüz belli olmadı. Karşılaşmaya kısa süre kala duyurulması bekleniyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
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#hazırlık maçı
#Transferler
#Avrupa Kampı
#Aktüel
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