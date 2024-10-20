Galatasaray-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu
Süper Lig'de maç heyecanı sürüyor. Bu sezonun en iddialı isimlerinden Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Futbolseverler de Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, nerede sorularını soruyor.
Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı taraftarları sarmış durumda. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından gözler sıradaki derbiye çevrildi.
Futbolseverler tarafından da Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman sorusu sorulmaya başladı.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
2024-2025 sezonu şampiyonluğu için en güçlü adaylar arasında Galatasaray ve Beşiktaş yer alıyor.
Trendyol'un Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi gerçekleşecek. Maç 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE?
Bu sezonun en önemli maçlarından biri olacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek olan maç Rams Park'ta olacak.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Başta Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları olmak üzere birçok futbolsever bu derbiyi dört gözle bekliyor.
Heyecanla beklenen maç beIN Sports ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanacak.