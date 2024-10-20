Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Galatasaray-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER
20 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:55
Galatasaray-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu

Süper Lig'de maç heyecanı sürüyor. Bu sezonun en iddialı isimlerinden Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Futbolseverler de Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, nerede sorularını soruyor.

Trendyol Süper Lig​'de derbi​ heyecanı taraftarları sarmış durumda. Galatasaray​'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından gözler sıradaki derbiye çevrildi.

Futbolseverler tarafından da Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman sorusu sorulmaya başladı. 

Galatasaray-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 sezonu şampiyonluğu için en güçlü adaylar arasında Galatasaray ve Beşiktaş​ yer alıyor.

Trendyol'un Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi gerçekleşecek. Maç 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek. 

Galatasaray-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu - 2. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE?

Bu sezonun en önemli maçlarından biri olacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek olan maç Rams Park'ta olacak. 

Galatasaray-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu - 3. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başta Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları olmak üzere birçok futbolsever bu derbiyi dört gözle bekliyor. 

Heyecanla beklenen maç beIN Sports ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanacak. 

İlgili Haberler

 

 

Kaynak: TGRT HABER
galatasaraybeşiktaştrendyol süper ligderbifutbol

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...