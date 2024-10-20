Galatasaray-Beşiktaş derbi tarihi belli oldu

20 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:55

Süper Lig'de maç heyecanı sürüyor. Bu sezonun en iddialı isimlerinden Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Futbolseverler de Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, nerede sorularını soruyor.

Trendyol Süper Lig​'de derbi​ heyecanı taraftarları sarmış durumda. Galatasaray​'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından gözler sıradaki derbiye çevrildi.

Futbolseverler tarafından da Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman sorusu sorulmaya başladı.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 sezonu şampiyonluğu için en güçlü adaylar arasında Galatasaray ve Beşiktaş​ yer alıyor.

Trendyol'un Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi gerçekleşecek. Maç 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE?

Bu sezonun en önemli maçlarından biri olacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

28 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek olan maç Rams Park'ta olacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başta Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları olmak üzere birçok futbolsever bu derbiyi dört gözle bekliyor.

Heyecanla beklenen maç beIN Sports ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanacak.