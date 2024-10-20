Galatasaray maçında Alex de Souza neye uğradığını şaşırdı! Tribünlerden şok tezahürat! 

20 Ekim 2024 04:59 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 05:47

Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Icardi'nin golüyle 2-0 geriye düşen Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza için tribünlerde istifa tezahüratı yapıldı.

Süper Lig​'in 9. haftasında Galatasaray​'ın Antalyaspor​'u 3-0 mağlup ettiği maçta, Antalyaspor taraftarı teknik direktör Alex de Souza​'ya zor anlar yaşattı. Sarı kırmızılıların Mauro Icardi​ ile farkı 2'ye çıkarmasının ardından tribünlerden Alex de Souza'ya tepki gösterildi.

52. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golün ardından Antalyaspor taraftarları teknik direktör Alex de Souza'yı hedef aldı. Tribünler, yaptıkları tezahüratla Alex de Souza'yı istifaya çağırdı.

9 MAÇTA 4 YENİLGİ

Alex bu sezon Antalyaspor'un başında Galatasaray maçıyla birlikte 9. karşılaşmasına çıktı. Son 3 maçını kazanamayan Akdeniz ekibinin toplam 4 yenilgisi bulunuyor. Antalyaspor 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.