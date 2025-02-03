Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu sezon kaç penaltı kullandı? Süper Lig istatistikleri belli oldu

03 Şubat 2025 10:41 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:58

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun 22. haftası geride kaldı. Taraftarlar tarafından Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu sezon kaç penaltı kullandığı merak ediliyor. Bu sezon en çok penaltıyı Galatasaray kullandı.

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ligde namağlup bir şekilde lider olan Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasında 6 puan farkı bulunuyor.

İki takım arasında yaşanan şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya devam ediyor. Taraftarlar tarafından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu sezon kaç penaltı kullandığı ise araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI?

Fenerbahçe, 2024-2025 Süper Lig sezonunda toplam 7 penaltı kullandı. Bu penaltılardan 6'sında fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, 1'ini ise kaçırdı.

Fenerbahçe'de penaltıları kullanan futbolcuların listesi ise şöyle:

Edin Dzeko: 4 penaltı (3 gol)

Dusan Tadic: 3 penaltı (3 gol)

GALATASARAY BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI?

Galatasaray bu sezon 22. haftaya kadar Süper Lig'de en çok penaltı kullanan takım oldu.

Sarı-kırmızılılar bu sezon kullandıkları 8 penaltının 7'sinde gol atarken, 1'inde ise kaçırdı.

Galatasaray'da penaltıları kullanan futbolcular ise şöyle:

Victor Osimhen: 5 penaltı (5 gol)

Michy Batshuayi: 2 penaltı (1 gol)

Mauro Icardi: 1 penaltı (1 gol)

BEŞİKTAŞ BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI?

Beşiktaş ise bu sezon toplam 5 penaltı kullandı. Bu penaltıların hepsinde siyah-beyazlılar kaleyi buldu.

Süper Lig'de siyah-beyazlıların aldığı bütün penaltıları Ciro Immobile kullandı. 5 penaltıyı da İtalyan yıldız gole çevirmeyi başardı.