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Beşiktaş'tan Mario Lemina iddialarına cevap

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Şubat 2025 16:02 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:13
Beşiktaş&#039;tan Mario Lemina iddialarına cevap

Son dakika haberi: Beşiktaş, Mario Lemina hakkında çıkan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com

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