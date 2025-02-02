Beşiktaş'tan Mario Lemina iddialarına cevap
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Şubat 2025 16:02 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:13
Son dakika haberi: Beşiktaş, Mario Lemina hakkında çıkan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız"
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com