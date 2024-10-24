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Galatasaray-Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbiye sayılı günler kaldı!

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
24 Ekim 2024 09:20 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:25
Galatasaray-Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbiye sayılı günler kaldı!

Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Maçı stadyumdan izlemek isteyen taraftarların gündeminde Galatasaray-Beşiktaş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını yer alıyor. Derbinin biletlerinin Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

2024-2025 Süper Lig​ sezonunun onuncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş​, Süper Kupa'nın ardından ilk defa karşı karşıya gelecek.

RAMS Park​'ta oynanacak dev derbinin başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray-Beşiktaş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

Galatasaray-Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbiye sayılı günler kaldı! - 1. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

28 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmasa da biletlerin 25 Ekim Cuma günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan duyurunun ardından biletler satışa çıkacak.

GS-BJK DERBİSİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Dev derbinin biletlerinin fiyatları hakkında da henüz Galatasaray tarafından bir açıklama yapılmadı.

Sarı-kırmızılılar tarafından yapılacak olan bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatlarının da ne kadar olduğunun açıklanması bekleniyor.

Galatasaray-Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbiye sayılı günler kaldı! - 2. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU

Süper Lig'de namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray bu sezon oynadığı son 5 maçın sadece birinde beraberlik aldı.

Galatasaray 1 maç fazlası ile 25 puanla birinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, 1'inde beraberlik aldı.

Siyah-beyazlılar 20 puan ile ligde ikinci sırada bulunuyor. 

Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray-Beşiktaş maçı 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.

Süper Lig'in onuncu haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması RAMS Park'ta oynanacak.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Kaynak: TGRT HABER
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