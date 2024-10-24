Galatasaray-Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbiye sayılı günler kaldı!
Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Maçı stadyumdan izlemek isteyen taraftarların gündeminde Galatasaray-Beşiktaş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını yer alıyor. Derbinin biletlerinin Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.
2024-2025 Süper Lig sezonunun onuncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa'nın ardından ilk defa karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak dev derbinin başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray-Beşiktaş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
28 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.
Kulüp tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmasa da biletlerin 25 Ekim Cuma günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan duyurunun ardından biletler satışa çıkacak.
GS-BJK DERBİSİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Dev derbinin biletlerinin fiyatları hakkında da henüz Galatasaray tarafından bir açıklama yapılmadı.
Sarı-kırmızılılar tarafından yapılacak olan bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatlarının da ne kadar olduğunun açıklanması bekleniyor.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU
Süper Lig'de namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray bu sezon oynadığı son 5 maçın sadece birinde beraberlik aldı.
Galatasaray 1 maç fazlası ile 25 puanla birinci sırada yer alıyor.
Beşiktaş ise oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, 1'inde beraberlik aldı.
Siyah-beyazlılar 20 puan ile ligde ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray-Beşiktaş maçı 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.
Süper Lig'in onuncu haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması RAMS Park'ta oynanacak.
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.