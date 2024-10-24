Galatasaray-Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbiye sayılı günler kaldı!

24 Ekim 2024 09:20 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:25

Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Maçı stadyumdan izlemek isteyen taraftarların gündeminde Galatasaray-Beşiktaş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını yer alıyor. Derbinin biletlerinin Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.

2024-2025 Süper Lig​ sezonunun onuncu haftasında Galatasaray​ ile Beşiktaş​, Süper Kupa'nın ardından ilk defa karşı karşıya gelecek.

RAMS Park​'ta oynanacak dev derbinin başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray-Beşiktaş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

28 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmasa da biletlerin 25 Ekim Cuma günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan duyurunun ardından biletler satışa çıkacak.

GS-BJK DERBİSİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Dev derbinin biletlerinin fiyatları hakkında da henüz Galatasaray tarafından bir açıklama yapılmadı.

Sarı-kırmızılılar tarafından yapılacak olan bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatlarının da ne kadar olduğunun açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU

Süper Lig'de namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray bu sezon oynadığı son 5 maçın sadece birinde beraberlik aldı.

Galatasaray 1 maç fazlası ile 25 puanla birinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, 1'inde beraberlik aldı.

Siyah-beyazlılar 20 puan ile ligde ikinci sırada bulunuyor.