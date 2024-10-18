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Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin belli olduğu iddia ediliyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
18 Ekim 2024 12:00 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:40
Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin belli olduğu iddia ediliyor

Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakeminin kim olduğu gündem oldu. Ortaya çıkan iddialara göre maçın hakemi Arda Kardeşler olacak. Taraftarlar tarafından Arda Kardeşler'in Galatasaray ve Beşiktaş istatistikleri merak edildi.

Trendyol Süper Lig​ kapsamında Galatasaray​ ile Beşiktaş​, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) tarafından karşılaşmanın hakeminin kim olacağı henüz açıklanmadı.

Ancak ortaya çıkan iddialardan sonra Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olacağı gündem oldu.

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin belli olduğu iddia ediliyor - 1. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ortaya çıkan iddialara göre Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını Arda Kardeşler​ yönetecek.

Karşılaşmanın hakemi TFF tarafından yapılan resmi açıklamadan sonra netleşecek.

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin belli olduğu iddia ediliyor - 2. Resim

ARDA KARDEŞLER GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Arda Kardeşler, Galatasaray'ın kariyeri boyunca toplam 22 karşılaşmasını yönetti.

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Deneyimli hakem, sarı-kırmızılılara toplam 42 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gösterirken 5 penaltı verdi.

Arda Kardeşler'in yönettiği son 5 Galatasaray maçının istatistikleri ise şöyle:

  • 14 Eylül 2024 | Galatasaray-Çaykur Rizespor | 5:0 
  • 19 Mayıs 2024 | Galatasaray-Fenerbahçe | 0:1 | Sarı Kart 4:6 | Sarıdan-Kırmızı Kart 0:1
  • 05 Mayıs 2024 | Galatasaray-Sivasspor | 6:1 | Sarı Kart 0:3
  • 29 Şubat 2024 (Türkiye Kupası) | Galatasaray-Fatih Karagümrük | 0:2 | Sarı Kart 1:1
  • 29 Ocak 2024 | Galatasaray-Gaziantep FK | 2:1 | Sarı Kart 1:5

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin belli olduğu iddia ediliyor - 3. Resim

ARDA KARDEŞLER BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Arda Kardeşler Beşiktaş'ın ise 18 karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmaların 13'ünde siyah-beyazlılar sahadan galibiyet ile ayrılırken 2'sinde beraberlik, 3'ünde ise mağlubiyet aldı.

Siyah-beyazlıların bu karşılaşmalarda toplam 42 sarı kart gördü ve 5 penaltı kullandı.

Deneyimli hakemin yönettiği son 5 Beşiktaş maçının istatistikleri ise şöyle:

  • 11 Mart 2024 | Gaziantep FK - Beşiktaş | 2:0 | Sarı Kart 3:3 | Penaltı 0:1
  • 4 Şubat 2024 | Beşiktaş - Trabzonspor | 2:0 | Sarı Kart 3:0 
  • 5 Ocak 2024 | Beşiktaş - Kasımpaşa | 1:3 | Sarı Kart 2:2
  • 12 Kasım 2023 | Beşiktaş-Başakşehir | 1:0 | Sarı Kart 2:3
  • 1 Ekim 2023 | Konyaspor-Beşiktaş | 0:2 | Sarı Kart 2:3 | Sarıdan-Kırmızı Kart 1:0

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Kaynak: TGRT HABER
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