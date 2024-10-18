Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin belli olduğu iddia ediliyor
Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakeminin kim olduğu gündem oldu. Ortaya çıkan iddialara göre maçın hakemi Arda Kardeşler olacak. Taraftarlar tarafından Arda Kardeşler'in Galatasaray ve Beşiktaş istatistikleri merak edildi.
Trendyol Süper Lig kapsamında Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakeminin kim olacağı henüz açıklanmadı.
Ancak ortaya çıkan iddialardan sonra Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olacağı gündem oldu.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Ortaya çıkan iddialara göre Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.
Karşılaşmanın hakemi TFF tarafından yapılan resmi açıklamadan sonra netleşecek.
ARDA KARDEŞLER GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ
Arda Kardeşler, Galatasaray'ın kariyeri boyunca toplam 22 karşılaşmasını yönetti.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Deneyimli hakem, sarı-kırmızılılara toplam 42 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gösterirken 5 penaltı verdi.
Arda Kardeşler'in yönettiği son 5 Galatasaray maçının istatistikleri ise şöyle:
- 14 Eylül 2024 | Galatasaray-Çaykur Rizespor | 5:0
- 19 Mayıs 2024 | Galatasaray-Fenerbahçe | 0:1 | Sarı Kart 4:6 | Sarıdan-Kırmızı Kart 0:1
- 05 Mayıs 2024 | Galatasaray-Sivasspor | 6:1 | Sarı Kart 0:3
- 29 Şubat 2024 (Türkiye Kupası) | Galatasaray-Fatih Karagümrük | 0:2 | Sarı Kart 1:1
- 29 Ocak 2024 | Galatasaray-Gaziantep FK | 2:1 | Sarı Kart 1:5
ARDA KARDEŞLER BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ
Arda Kardeşler Beşiktaş'ın ise 18 karşılaşmasını yönetti.
Bu karşılaşmaların 13'ünde siyah-beyazlılar sahadan galibiyet ile ayrılırken 2'sinde beraberlik, 3'ünde ise mağlubiyet aldı.
Siyah-beyazlıların bu karşılaşmalarda toplam 42 sarı kart gördü ve 5 penaltı kullandı.
Deneyimli hakemin yönettiği son 5 Beşiktaş maçının istatistikleri ise şöyle:
- 11 Mart 2024 | Gaziantep FK - Beşiktaş | 2:0 | Sarı Kart 3:3 | Penaltı 0:1
- 4 Şubat 2024 | Beşiktaş - Trabzonspor | 2:0 | Sarı Kart 3:0
- 5 Ocak 2024 | Beşiktaş - Kasımpaşa | 1:3 | Sarı Kart 2:2
- 12 Kasım 2023 | Beşiktaş-Başakşehir | 1:0 | Sarı Kart 2:3
- 1 Ekim 2023 | Konyaspor-Beşiktaş | 0:2 | Sarı Kart 2:3 | Sarıdan-Kırmızı Kart 1:0