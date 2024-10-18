Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin belli olduğu iddia ediliyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Ekim 2024 12:00 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:40

Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakeminin kim olduğu gündem oldu. Ortaya çıkan iddialara göre maçın hakemi Arda Kardeşler olacak. Taraftarlar tarafından Arda Kardeşler'in Galatasaray ve Beşiktaş istatistikleri merak edildi.

Trendyol Süper Lig​ kapsamında Galatasaray​ ile Beşiktaş​, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) tarafından karşılaşmanın hakeminin kim olacağı henüz açıklanmadı. Ancak ortaya çıkan iddialardan sonra Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olacağı gündem oldu. GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM? Ortaya çıkan iddialara göre Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını Arda Kardeşler​ yönetecek. Karşılaşmanın hakemi TFF tarafından yapılan resmi açıklamadan sonra netleşecek. ARDA KARDEŞLER GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ Arda Kardeşler, Galatasaray'ın kariyeri boyunca toplam 22 karşılaşmasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Deneyimli hakem, sarı-kırmızılılara toplam 42 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gösterirken 5 penaltı verdi. Arda Kardeşler'in yönettiği son 5 Galatasaray maçının istatistikleri ise şöyle: 14 Eylül 2024 | Galatasaray-Çaykur Rizespor | 5:0

19 Mayıs 2024 | Galatasaray-Fenerbahçe | 0:1 | Sarı Kart 4:6 | Sarıdan-Kırmızı Kart 0:1

05 Mayıs 2024 | Galatasaray-Sivasspor | 6:1 | Sarı Kart 0:3

29 Şubat 2024 (Türkiye Kupası) | Galatasaray-Fatih Karagümrük | 0:2 | Sarı Kart 1:1

29 Ocak 2024 | Galatasaray-Gaziantep FK | 2:1 | Sarı Kart 1:5 ARDA KARDEŞLER BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ Arda Kardeşler Beşiktaş'ın ise 18 karşılaşmasını yönetti. Bu karşılaşmaların 13'ünde siyah-beyazlılar sahadan galibiyet ile ayrılırken 2'sinde beraberlik, 3'ünde ise mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlıların bu karşılaşmalarda toplam 42 sarı kart gördü ve 5 penaltı kullandı. Deneyimli hakemin yönettiği son 5 Beşiktaş maçının istatistikleri ise şöyle: 11 Mart 2024 | Gaziantep FK - Beşiktaş | 2:0 | Sarı Kart 3:3 | Penaltı 0:1

4 Şubat 2024 | Beşiktaş - Trabzonspor | 2:0 | Sarı Kart 3:0

5 Ocak 2024 | Beşiktaş - Kasımpaşa | 1:3 | Sarı Kart 2:2

12 Kasım 2023 | Beşiktaş-Başakşehir | 1:0 | Sarı Kart 2:3

1 Ekim 2023 | Konyaspor-Beşiktaş | 0:2 | Sarı Kart 2:3 | Sarıdan-Kırmızı Kart 1:0 İlgili Haberler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...