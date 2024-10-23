Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri
Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler olacak. Arda Kardeşler'in Galatasaray ve Beşiktaş istatistikleri taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.
Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar hakemin Galatasaray ve Beşiktaş istatistiklerini merak etmeye başladı.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler olacak.
Karşılaşmanın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Dördüncü hakem olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.
ARDA KARDEŞLER'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI
Arda Kardeşler, sarı-kırmızılıların kariyeri boyunca toplam 22 karşılaşmasını yönetti.
Bu karşılaşmalardan Galatasaray sahadan 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile ayrıldı.
Arda Kardeşler birinci hakem olarak görev aldığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 42 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü ve 5 penaltı kullandı.
Galatasaray'ın Arda Kardeşler'in yönettiği son 5 maçının istatistikleri ise şöyle:
- 14 Eylül 2024 | Galatasaray-Çaykur Rizespor | 5:0
- 19 Mayıs 2024 | Galatasaray-Fenerbahçe | 0:1 | Sarı Kart 4:6 | Sarıdan-Kırmızı Kart 0:1
- 05 Mayıs 2024 | Galatasaray-Sivasspor | 6:1 | Sarı Kart 0:3
- 29 Şubat 2024 (Türkiye Kupası) | Galatasaray-Fatih Karagümrük | 0:2 | Sarı Kart 1:1
- 29 Ocak 2024 | Galatasaray-Gaziantep FK | 2:1 | Sarı Kart 1:5
ARDA KARDEŞLER'İN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI
Deneyimli hakem Arda Kardeşler, siyah-beyazlıların ise kariyeri boyunca 18 karşılaşmasında görev aldı.
Beşiktaş bu maçların 13'ünde galibiyet, 2'sinde beraberlik, 3'ünde ise mağlubiyet aldı.
Siyah-beyazlılar Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmalarda sadece 42 sarı kart gördü.
Toplam 5 penaltı kullanan Beşiktaş'ın son 5 maçının istatistikleri ise şöyle:
- 11 Mart 2024 | Gaziantep FK - Beşiktaş | 2:0 | Sarı Kart 3:3 | Penaltı 0:1
- 4 Şubat 2024 | Beşiktaş - Trabzonspor | 2:0 | Sarı Kart 3:0
- 5 Ocak 2024 | Beşiktaş - Kasımpaşa | 1:3 | Sarı Kart 2:2
- 12 Kasım 2023 | Beşiktaş-Başakşehir | 1:0 | Sarı Kart 2:3
- 1 Ekim 2023 | Konyaspor-Beşiktaş | 0:2 | Sarı Kart 2:3 | Sarıdan-Kırmızı Kart 1:0