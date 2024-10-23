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Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Ekim 2024 13:47 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:52
Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri

Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler olacak. Arda Kardeşler'in Galatasaray ve Beşiktaş istatistikleri taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig​'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.

Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar hakemin Galatasaray​ ve Beşiktaş​ istatistiklerini merak etmeye başladı.

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri - 1. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmanın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri - 2. Resim

ARDA KARDEŞLER'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Arda Kardeşler, sarı-kırmızılıların kariyeri boyunca toplam 22 karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmalardan Galatasaray sahadan 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile ayrıldı.

Arda Kardeşler birinci hakem olarak görev aldığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 42 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü ve 5 penaltı kullandı.

Galatasaray'ın Arda Kardeşler'in yönettiği son 5 maçının istatistikleri ise şöyle:

  • 14 Eylül 2024 | Galatasaray-Çaykur Rizespor | 5:0
  • 19 Mayıs 2024 | Galatasaray-Fenerbahçe | 0:1 | Sarı Kart 4:6 | Sarıdan-Kırmızı Kart 0:1
  • 05 Mayıs 2024 | Galatasaray-Sivasspor | 6:1 | Sarı Kart 0:3
  • 29 Şubat 2024 (Türkiye Kupası) | Galatasaray-Fatih Karagümrük | 0:2 | Sarı Kart 1:1
  • 29 Ocak 2024 | Galatasaray-Gaziantep FK | 2:1 | Sarı Kart 1:5

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri - 3. Resim

ARDA KARDEŞLER'İN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Deneyimli hakem Arda Kardeşler, siyah-beyazlıların ise kariyeri boyunca 18 karşılaşmasında görev aldı.

Beşiktaş bu maçların 13'ünde galibiyet, 2'sinde beraberlik, 3'ünde ise mağlubiyet aldı.

Siyah-beyazlılar Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmalarda sadece 42 sarı kart gördü.

Toplam 5 penaltı kullanan Beşiktaş'ın son 5 maçının istatistikleri ise şöyle:

  • 11 Mart 2024 | Gaziantep FK - Beşiktaş | 2:0 | Sarı Kart 3:3 | Penaltı 0:1
  • 4 Şubat 2024 | Beşiktaş - Trabzonspor | 2:0 | Sarı Kart 3:0
  • 5 Ocak 2024 | Beşiktaş - Kasımpaşa | 1:3 | Sarı Kart 2:2
  • 12 Kasım 2023 | Beşiktaş-Başakşehir | 1:0 | Sarı Kart 2:3
  • 1 Ekim 2023 | Konyaspor-Beşiktaş | 0:2 | Sarı Kart 2:3 | Sarıdan-Kırmızı Kart 1:0

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Kaynak: TGRT HABER
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