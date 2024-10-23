Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Ekim 2024 13:47 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:52

Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler olacak. Arda Kardeşler'in Galatasaray ve Beşiktaş istatistikleri taraftarlar tarafından merak ediliyor.