22 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:36

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyenler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını beklemeye başladı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu

Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin belli olduğu iddia ediliyor

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin belli olduğu iddia ediliyor

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

En son Süper Kupa maçında siyah-beyazlılar rakibini 5-0'lık bir üstünlük ile mağlup etmişti.

Dev derbinin başlamasına sayılı günler kala taraftarların gündeminde biletlerin ne zaman satışa çıkacağı yer alıyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 10. haftası kapsamında 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçının biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak biletlerin 24 Ekim Perşembe günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

GS-BJK DERBİSİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Galatasaray tarafından henüz biletlerin fiyatları hakkında da açıklama yapılmadı.

Kulübün ilerleyen günlerde yapacağı bilet satışı duyurusuyla birlikte fiyatların da ne kadar olduğunun belli olması bekleniyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaştığı son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyet ile ayrıldı.

Kalan 2 maçta ise siyah-beyazlılar rakiplerini alt etti.

Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanan son 5 maçın sonuçları ise şöyle: