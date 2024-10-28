28 Ekim 2024 14:33 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:59

Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Onur Özütoprak görev alacak. Taraftarlar Onur Özütoprak'ın Galatasaray ve Beşiktaş istatistiklerini merak ediyor.

Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında Okan Buruk​ liderliğindeki son şampiyon Galatasaray​ ile Giovanni van Bronckhorst​ yönetimindeki Beşiktaş​ karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından VAR hakeminin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Konuyla ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

TFF tarafından yapılan duyuruya göre Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

Video Yardımcı Hakem olarak (AVAR) ise Serkan Çimen görev alacak.

ONUR ÖZÜTOPRAK GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Hakem Onur Özütoprak, Galatasaray'ın toplam 4 karşılaşmasında VAR koltuğunda oturdu.

Bu karşılaşmaların hepsinde sarı-kırmızılılar galip geldi.

Galatasaray toplam 11 sarı kart görürken, 5 penaltı kullandı.

Rakipleri ise toplamda 14 sarı, 1 kırmızı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.

Bu karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle:

Süper Lig | 21 Eylül 2024 | Fenerbahçe 1:3 Galatasaray Süper Lig | 21 Nisan 2024 | Galatasaray 4:1 Pendikspor Süper Lig | 26 Şubat 2024 | Galatasaray 2:1 Antalyaspor Süper Lig | 25 Ocak 2024 | Galatasaray 3:1 İstanbulspor

ONUR ÖZÜTOPRAK BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Onur Özütoprak, Beşiktaş'ın ise toplam 5 karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev aldı.

Bu karşılaşmaların 3'ünde siyah-beyazlılar, birinde rakip yendi ve biri ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş bu maçlarda 13 sarı kart görürken rakipleri ise 11 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlıların Onur Özütoprak'ın yönettiği karşılaşmalarının tarihleri ve sonuçları ise şöyle: