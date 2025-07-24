Galatasaray Cagliarı maç sonucu kaç kaç? Arda Ünyay yine boş geçmedi

İstanbul
Galatasaray, Avusturya’da 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Serie A temsilcisi Cagliari’yi mağlup etti.
Karşılaşma, Raiffeisen Arena’da oynandı.
Galatasaray’ın gollerini Roland Sallai 20. dakikada, Barış Alper Yılmaz 30. dakikada ve Arda Ünyay 58. dakikada kaydetti.
Cagliari’nin tek golü ise Michel Adopo’dan 40. dakikada geldi.
Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın ardından Avusturya kampını da tamamladı.
Barış Alper, attığı golün ardından futbolu bırakan Dries Mertens'in gol sevincini yaptı.