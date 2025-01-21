Galatasaray Dinamo Kiev 11’ler! 3 eksik var
Galatasaray Dinamo Kiev maç kadrosu ilk 11’ler netleşti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak maçta, Galatasaray'ın üst tura çıkmayı garantilediği bir atmosferde, kritik bir mücadele bekleniyor. Ancak sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ve Roland Sallai bu maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray, Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. İlk 11’ler belli oldu.
GALATASARAY DİNAMO KİEV İLK 11
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıkacak: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Berkan Kutlu, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen.
Dinamo Kiev'in ilk 11'i ise şöyle: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhailenko, Shaparenko, Voloshyn, Kabaiev, Vanat.
Maçın hakemliğini Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yapacak. Yardımcı hakemler Silver Koiv ve Sander Saga, dördüncü hakem Kevin Kaivoja, Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.
GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?
Galatasaray'ın maç kadrosunda önemli eksikler bulunuyor. Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle Dinamo Kiev'e karşı sahaya çıkamayacak. Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamadığı için bu maçta da oynayamayacak. Ayrıca, UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.