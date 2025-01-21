Galatasaray Dinamo Kiev 11’ler! 3 eksik var

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

21 Ocak 2025 17:34 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:35

Galatasaray Dinamo Kiev maç kadrosu ilk 11’ler netleşti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak maçta, Galatasaray'ın üst tura çıkmayı garantilediği bir atmosferde, kritik bir mücadele bekleniyor. Ancak sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ve Roland Sallai bu maçta forma giyemeyecek.