Galatasaray Dinamo Kiev spikeri açıklandı

21 Ocak 2025 15:33 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:33

Galatasaray Dinamo Kiev maçını anlatacak spiker belli oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Maç, RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak. Müsabakanın yönetimini Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver üstlenecek.

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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı nerede oynanacak? Stadyuma akın edilmesi bekleniyor

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı nerede oynanacak? Stadyuma akın edilmesi bekleniyor

Galatasaray​, UEFA Avrupa Ligi​'nde bugün önemli bir maça çıkıyor.

GALATASARAY DİNAMO KİEV​ MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasındaki kritik mücadelenin spikeri Levent Özçelik olacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak olan maçta, Levent Özçelik'in anlatımıyla futbolseverler heyecanlı anlara tanık olacak. Maç öncesi ve sonrasındaki röportajları ise muhabir Berk Tibet Töre gerçekleştirecek.

Galatasaray, yarınki maçtan 3 puanla ayrılarak, doğrudan son 16 turuna yükselebilmek için adım atmak istiyor. Sezonun yeni formatında ilk 8'e giren takımlar, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Dinamo Kiev maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Müsabaka, RAMS Park'ta yapılacak ve saat 18.30'da başlayacak. Maçın hakemlik görevini Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver üstlenirken, yardımcı hakemler Silver Koiv ve Sander Saga, dördüncü hakem Kevin Kaivoja, Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇINI KİM ANLATACAK?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçının spikeri Levent Özçelik olacak.

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.