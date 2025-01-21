Son dakika | Galatasaray, İlkay Gündoğan ile her konuda anlaştı! Bedavaya gelecek

21 Ocak 2025 14:11 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:12

Galatasaray’ın İlkay Gündoğan hayali gerçek olmak üzere. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcu ile yeni sezon için el sıkıştığı belirtiliyor! İlkay, bu imzayla çocukluk hayalini de gerçekleştirecek. İşte detaylar...

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Galatasaray​ ile İlkay Gündoğan'ın yolları en sonunda birleşiyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcu ile gelecek sezon için büyük ölçüde anlaştığı sağladığı öne sürüldü. Manchester City​ ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki yıldızın ocak ayında Galatasaray'a transferi gündeme gelmiş ancak City’nin oyuncuyu elde tutmak istemesi nedeniyle transfer​ sezon sonuna ötelenmişti.

BEDEDLSİZ TRANSFER EDİLECEK

A Spor'un haberine göre Galatasaray, ara transferde olmasa da İlkay Gündoğan ile yeni sezon için görüşmelerini sürdürerek oyuncu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Oyuncu ile sözleşmesinin mayıs ayında sona ermesinin ardından bedelsiz olarak mukavele imzalanacak.

Çocuklu yaşlardan beri sıkı bir Galatasaray taraftarı olan İlkay’ın futbolu da sarı-kırmızılı forma altında bırakarak hayalini gerçekleştirmek istediği belirtiliyor.

BARÇA'DAN GERİ DÖNDÜ

Geçen sezon Barcelona’da forma giyen ancak yaz transfer döneminde yeniden eski takımı Manchester City'ye dönen İlkay Gündoğan bu sezon Premier Lig ekibiyle 28 maça çıkarken 1765 dakika süre aldı. Alman milli futbolcu bu müsabakalarda takımına 2 gol ve 1 asistlik hücum katkısı sundu.