Galatasaray-Dinamo Kiev maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Avrupa Ligi maçları başlıyor

13 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:51

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında Galatasaray-Dinamo Kiev maçı oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak sorularının cevaplarını araştırıyor. Biletlerin bu hafta içerisinde satışa çıkması bekleniyor.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

Galatasaray-Dinamo Kiev maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi​'nde oynadığı karşılaşmaların 3'ünde galibiyet, 3'ünde ise beraberlik aldı.

Namağlup bir şekilde yola devam eden sarı-kırmızılılar 7. maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev​ ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından Galatasaray-Dinamo Kiev biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı.

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Dinamo Kiev maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp genel olarak Avrupa mücadelelerinin biletlerini karşılaşmadan 3-4 gün önce satışa çıkartıyor.

Karşılaşmanın biletlerinin 17 Ocak 2025 Cuma günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Kulüp tarafından henüz biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşmasının biletlerinin ne kadar olacağı da henüz açıklanmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatların da açıklanması bekleniyor.

Galatasaray​'ın UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynadığı Tottenham maçının biletlerinin fiyatı ise şöyle olmuştu:

Premium: 20.000 TL

Delux: 18.000 TL

Lux: 17.000 TL

Classic: 16.000 TL

Kategori 1: 11.000 TL

Kategori 2: 8.000 TL

Kategori 3: 6.500 TL

Kategori 4: 5.000 TL

Kategori 5: 3.750 TL

Kategori 6: 2.750 TL

Kategori 7: 1.400 TL

Kategori 8: 1.200 TL

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşması 21 Ocak 2025 Salı günü saat 18.30'dadüzenlenecek.