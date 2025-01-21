Galatasaray Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 2 farklı öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada Galatasaray kendi sahasında 2 farklı öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile berabere kaldı. Dinamo Kiev'e hayat veren isim ise Andriy Yarmolenko oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Sarı kırmızılı ekip 2 farkla öne geçmesine rağmen rakibine engel olamadı ve beraberlikle yetindi.
GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.
Maça yedek başlayan 35 yaşındaki Andriy Yarmolenko ikinci yarıda attığı 2 golle takımına beraberliği getirdi.
GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray, Davinson Sanchez'in attığı golle 6. dakikada 1-0 öne geçti.
Dakikada 22’de Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle farkı 2’ye çıkardı.
Vanat'ın 45. dakikadaki golüyle Dinamo Kiev skoru 2-1 yaptı.
Victor Osimhen 53. dakikada skoru penaltıdan 3-1 yaptı.
Dakika 68’de Yarmolenko'nun golüyle skor 3-2 oldu.
Yarmolenko 81. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi.