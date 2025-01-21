Galatasaray Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 2 farklı öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

21 Ocak 2025 21:52 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 21:54

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada Galatasaray kendi sahasında 2 farklı öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile berabere kaldı. Dinamo Kiev'e hayat veren isim ise Andriy Yarmolenko oldu.