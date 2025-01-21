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Galatasaray Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 2 farklı öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Ocak 2025 21:52 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 21:54
Galatasaray Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 2 farklı öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada Galatasaray kendi sahasında 2 farklı öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile berabere kaldı. Dinamo Kiev'e hayat veren isim ise Andriy Yarmolenko oldu.

Galatasaray​, UEFA Avrupa Ligi​'nde 7. haftada Dinamo Kiev​ ile karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Sarı kırmızılı ekip 2 farkla öne geçmesine rağmen rakibine engel olamadı ve beraberlikle yetindi.

Galatasaray Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 2 farklı öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi - 1. Resim

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Maça yedek başlayan 35 yaşındaki Andriy Yarmolenko ikinci yarıda attığı 2 golle takımına beraberliği getirdi.

Galatasaray Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 2 farklı öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi - 2. Resim

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, Davinson Sanchez'in attığı golle 6. dakikada 1-0 öne geçti.

Dakikada 22’de Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle farkı 2’ye çıkardı.

Vanat'ın 45. dakikadaki golüyle Dinamo Kiev skoru 2-1 yaptı.

Galatasaray Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti? Galatasaray 2 farklı öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi - 3. Resim

Victor Osimhen 53. dakikada skoru penaltıdan 3-1 yaptı.

Dakika 68’de Yarmolenko'nun golüyle skor 3-2 oldu.

Yarmolenko 81. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi.

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Kaynak: TGRT Haber
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