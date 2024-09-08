Galatasaray Esenler Erokspor maçı bugün saat 18.30'da oynanacak! Hangi kanalda ve nerede düzenleneceği belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

08 Eylül 2024 13:21 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:50

Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor ile Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

Galatasaray lig maçı öncesinde Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkacak. Okan Buruk'un Trendyol Süper Lig'de fazla şans vermediği oyuncuları deneyeceği tahmin edilen karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve nerede düzenleneceği açıklandı. GALATASARAY-ESENLER EROKSPOR MMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Sarı-kırmızılıların hazırlık maçı kapsamında karşılaşacağı Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor maçı bugün (8 Eylül 2024) saat 18.30'da oynanacak. GALATASARAY-ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Galatasaray'ın Erokspor ile oynayacağı karşılaşma Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak karşılaşmanın sarı-kırmızılıların resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz. GALATASARAY SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray hazırlık maçının ardından 14 Eylül Cumartesi günü Trendyol Süper Lig maçları kapsamında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İlgili Haberler Galatasaraylı Osimhen'den tarihe geçen gol! Nijerya efsanesi olmaya çok yakın Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu: İlk 10'a Fenerbahçe damga vurdu! Victor Osimhen'in maskesinin ne kadara satılacağı Galatasaray tarafından duyuruldu