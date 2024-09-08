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Galatasaray Esenler Erokspor maçı bugün saat 18.30'da oynanacak! Hangi kanalda ve nerede düzenleneceği belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
08 Eylül 2024 13:21 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:50
Galatasaray Esenler Erokspor maçı bugün saat 18.30&#039;da oynanacak! Hangi kanalda ve nerede düzenleneceği belli oldu

Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor ile Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

Galatasaray lig maçı öncesinde Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkacak.

Okan Buruk'un Trendyol Süper Lig'de fazla şans vermediği oyuncuları deneyeceği tahmin edilen karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve nerede düzenleneceği açıklandı.

Galatasaray Esenler Erokspor maçı bugün saat 18.30'da oynanacak! Hangi kanalda ve nerede düzenleneceği belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY-ESENLER EROKSPOR MMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılıların hazırlık maçı kapsamında karşılaşacağı Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor maçı bugün (8 Eylül 2024) saat 18.30'da oynanacak.

Galatasaray Esenler Erokspor maçı bugün saat 18.30'da oynanacak! Hangi kanalda ve nerede düzenleneceği belli oldu - 2. Resim

GALATASARAY-ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Erokspor ile oynayacağı karşılaşma Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak karşılaşmanın sarı-kırmızılıların resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Galatasaray Esenler Erokspor maçı bugün saat 18.30'da oynanacak! Hangi kanalda ve nerede düzenleneceği belli oldu - 3. Resim

GALATASARAY SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray hazırlık maçının ardından 14 Eylül Cumartesi günü Trendyol Süper Lig maçları kapsamında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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Serkan 8 Eylül 2024 13:54

Galata'nın hazırlık maçları her zaman heyecan verici oluyor umarım iyi bir performans sergilerler

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