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Galatasaray Eyüpspor maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Aralık 2024 21:43 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 22:00
Galatasaray Eyüpspor maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig​'in 14. haftasında Galatasaray​, Eyüpspor​ ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig’deki 5 maçlık galibiyet serisi de böylelikle sona ermiş oldu.

Galatasaray Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Arda Turan’ın öğrencileri Galatasaray’a zirve yarışında yara aldırdı.

Bu skorla birlikte Galatasaray 35 puanla liderliğini sürdürürken, Eyüpspor ise 23 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Eyüpspor 13. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın güzel golüyle skora denge sağladı.

Galatasaray, ikinci yarının ilk dakikalarında Sallai'nin golüyle öne geçti.

Eyüpspor ise 71. dakikada Ampem'in golüyle maçın skorunu belirledi.

Sıkça Sorulan Sorular
37. dakikada sakatlandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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