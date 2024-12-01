Galatasaray Eyüpspor maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların Süper Lig’deki 5 maçlık galibiyet serisi de böylelikle sona ermiş oldu.
GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Arda Turan’ın öğrencileri Galatasaray’a zirve yarışında yara aldırdı.
Bu skorla birlikte Galatasaray 35 puanla liderliğini sürdürürken, Eyüpspor ise 23 puanla 4. sırada yer aldı.
GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
Eyüpspor 13. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın güzel golüyle skora denge sağladı.
Galatasaray, ikinci yarının ilk dakikalarında Sallai'nin golüyle öne geçti.
Eyüpspor ise 71. dakikada Ampem'in golüyle maçın skorunu belirledi.