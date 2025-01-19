Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Basketbolda dev derbiye geri sayım başladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ocak 2025 17:33 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:07

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 15. hafta maçları kapsamında Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma bugün (19 Ocak 2025 Pazar) 20.30'da başlayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Beko arasında gerçekleşecek olan dev basketbol derbisine geri sayım başladı. Basketbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. GALATASARAY-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonun 15. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçı bugün (19 Ocak 2025 Pazar) saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek. GALATASARAY-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? Galatasaray-Fenerbahçe Beko karşılaşması açıklanan bilgilere göre beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı 14 karşılaşmanın 10'unda parkeden galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray'ın ligde yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisini geçtiğimiz hafta Anadolu Efes sona erdirmişti. Anadolu Efes, Galatasaray karşısında 99-87 galip olmuştu. Galatasaray ligde 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise bu sezon sadece 3 Kasım 2024 tarihinde oynadığı Petkimspor karşılaşmasında mağlubiyet aldı. Ligde birinci sırada yer alan Fenerbahçe Beko son olarak Beşiktaş'ı 90-70 skorla mağlup etmişti. İlgili Haberler Galatasaray yeni transferiyle yollarını ayırdı Fenerbahçe Beko TYH Euroleague'de seriye bağladı! Sırbistan'da zafer Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti!